PM: Die neue Alan Wake 2 Night Springs-Erweiterung erscheint am 8. Juni (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Alan Wake 2 versucht der titelgebende Schriftsteller, dem dunklen Ort zu entkommen, einer sich verändernden, albtraumhaften Version von New York, indem er seitenweise verschiedene Fluchtversuche aufschreibt. Und einige dieser Geschichten spielen in … Night Springs.

Night Springs … eine fiktive Stadt voller Aufregung und Bizarrheit, in der das Vertraute seltsam wird. Night Springs … eine Fernsehsendung, für die Alan Wake einst schrieb. Night Springs … die erste Erweiterung zu Alan Wake 2, dem preisgekrönten Survival-Horror von Remedy Entertainment, erscheint am 8. Juni, für PlayStation 5!

Die Night Springs-Erweiterung zeigt in drei in sich abgeschlossenen Episoden drei Wege auf, wie Alan Wake versucht, aus den Endlosschleifen des Dunklen Ortes herauszufinden. Ihr werdet in die Rolle von drei Charakteren aus der Welt von Alan Wake schlüpfen können.

Obwohl sie auf den ersten Blick vertraut wirken, sind sie Night Springs-Echos ihrer selbst, Archetypen, die auf Charakteren basieren, denen Spieler bereits begegnet sind.

Schlüpft in die Rolle des Number One Fan, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Kellnerin Rose Marigold hat, und bekämpft die Schatten auf der Suche nach Wahrheit und Liebe mit eurer treuen Schrotflinte an eurer Seite. Als Schauspieler, der in manchen Realitäten „Shawn Ashmore“ und in anderen „Sheriff Timothy Breaker“ heißt, schlüpft in den Mantel des Time Breaker und besiegt den Bösewicht, der euch jagt. Und in der North Star-Episode lüftet als Sibling, der denjenigen, die Jesse Faden, den Direktor des Federal Bureau of Control, kennen, bekannt vorkommen dürfte, Geheimnisse rund um den Kaffee und kosmische Koffein-Mysterien.

In Night Springs kämpfen und rätseln sich die Spieler durch bekannte, aber veränderte Orte. Erwartet noch mehr Traumlogik, Drehungen und Wendungen, wie sie nur ein Sci-Fi-Abenteuer aus der Feder von Alan Wake bieten kann, und noch mehr Experimente mit verschiedenen Medientypen, wie einem spielbaren Arcade-Spiel und einem Comic-Buch.

Trophäenjäger und Komplettisten können sich in Night Springs auf 12 neue Herausforderungen freuen. Teilt eure Fortschritte mit uns in den sozialen Medien unter dem Hashtag #NightSprings!

Night Springs wird mit dem Alan Wake 2 Expansion Pass erhältlich sein, der sowohl in der digitalen Deluxe Edition als auch in den kommenden physischen Deluxe und Collector’s Editions von Alan Wake 2 enthalten ist. PlayStation-Spieler, die eine der physischen Editionen vorbestellen möchten, können dies ab dem 8. Juni tun. Wenn du die digitale Standard Edition besitzt, hast du die Möglichkeit, ein Upgrade auf die Deluxe Edition vorzunehmen, um Zugang zu den Erweiterungen zu erhalten.

Night Springs ist jedoch noch nicht das Ende. The Lake House, die zweite und letzte Erweiterung zu Alan Wake 2, erzählt die Geschichte einer mysteriösen Regierungseinrichtung am Ufer des Cauldron Lake und der Zeit, als die dort durchgeführten geheimen Forschungen auf schreckliche Weise schief gingen. Freut euch auf die Lake House-Erweiterung noch in diesem Jahr!

Ebenfalls ab morgen verfügbar – der Fotomodus! Jeder, der Alan Wake 2 besitzt, wird den Fotomodus als kostenloses Update erhalten. In der Geschichte des Spiels ist Alice Wake, Alans Frau, Fotografin, und als solche sind die Einstellungen des Alan Wake 2 Fotomodus – wie Blende, Brennweite, etc. – Kunst der Fotografie entnommen.

Als Team haben wir viel von der Entwicklung des Fotomodus für Control gelernt, und deshalb freuen wir uns sehr, den Spielern im Fotomodus von Alan Wake 2 neue Funktionen anbieten zu können. Ihr könnt jetzt mit der Beleuchtung herumspielen und verschiedene Arten von Licht verwenden, wie zum Beispiel einen Scheinwerfer, die Taschenlampe aus dem Spiel und natürlich den unvermeidlichen und klassischen Kamerablitz. Das gibt euch virtuellen Fotografen die Möglichkeit, Aufnahmen zu machen, die eine ganz andere Stimmung und einen ganz anderen Look haben als das, was ihr im Spiel seht.

Natürlich konnten wir die Möglichkeit nicht übersehen, die visuellen Themen des Spiels auch im Fotomodus zu übernehmen. Euch stehen mehrere Voreinstellungen zur Verfügung, die ihr schnell auswählen könnt, darunter auch solche, mit denen du das Aussehen der Beweisfotos nachbilden kannst, die du auf dem Case Board von Saga findest. Der Fotomodus verfügt über mehrere verschiedene Filter und Rahmen, darunter Postkartenrahmen von verschiedenen Orten im Spiel.

Schaut euch um und haltet eure Eindrücke vom Pazifischen Nordwesten und dem verregneten, nächtlichen New York City des Dark Place fest. Wir sind sehr gespannt darauf, was ihr euch einfallen lasst! Markiert eure Aufnahmen mit dem Hashtag #AW2Photomode in den sozialen Medien, um sie mit der Community zu teilen.