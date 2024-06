PM: Sonic x Shadow Generations erscheint am 25. Oktober (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sonic und Shadow rasen diesen Oktober auf PlayStation-Konsolen und bieten den Spielern Highspeed-Action und Jump’n’Run-Herausforderungen, wie sie nur im Sonic-Universum möglich sind.

Heute haben wir das Veröffentlichungsdatum und die Vorbestellungsinformationen für Sonic x Shadow Generations bekannt gegeben, den Sonic the Hedgehog-Plattformer, der das geliebte Sonic Generations mit modernisierter Grafik und zusätzlichen Bonusinhalten neu auflegt und gleichzeitig eine brandneue Reise mit nie zuvor gesehenen Fähigkeiten für die Ultimate Life Form – Shadow the Hedgehog – bietet.

Der heute veröffentlichte Trailer zeigt einen Einblick in Sonic und Shadows jeweilige Abenteuer und intensive Herausforderungen, einschließlich eines ersten Blicks auf aufregende neue Levels und Shadows neu entdeckte Kräfte. Sonic x Shadow Generations wird mit Sicherheit ein rasantes, heldenhaftes Erlebnis sein.

Die Rückkehr von Shadow bringt auch die Rückkehr seines Erzfeindes Black Doom mit sich, der erneut die Weltherrschaft an sich zu reißen droht. Ihr müsst euch Shadows neue Kräfte zunutze machen und in seiner eigenständigen Kampagne in die Vergangenheit reisen, um Feinde zu bekämpfen und rasante Jump’n’Run-Herausforderungen zu meistern, um Black Dooms böse Pläne zu vereiteln. Die Spieler werden Zeuge von Shadows dunkler Herkunft und erkunden eine völlig neue Hub-Welt, die vom Open-Zone-Gameplay von Sonic Frontiers inspiriert ist, indem sie neue Kräfte erlangen und versteckte Geheimnisse in der ganzen Gegend aufdecken.

Sonic Generations erhält auch ein grafisches Upgrade und bleibt eine Greatest-Hits-Sammlung für alte und neue Sonic-Fans, die nostalgische 3D- und 2D-Versionen von Sonic-Stages aus allen Generationen mit verbesserter Grafik und Filmsequenzen kombiniert. Außerdem gibt es neue Sammelobjekte, Bonusinhalte und vieles mehr, darunter eine Chao-Rettungsmission in jedem Level und die Rückkehr des energiegeladenen Flipper-Spiels in der Casino Nights Zone.

Sonic x Shadow Generations wird für PlayStation 5 und PlayStation 4 in einer Standard- und einer Digital Deluxe-Version veröffentlicht. Mit der Digital Deluxe Edition haben Fans die Möglichkeit, das Spiel drei Tage früher zu spielen. Sie bietet außerdem kultige zusätzliche Musiktitel aus den früheren Sonic- und Shadow-Spielen, einen Terios-Skin, der auf Shadows ursprünglichem Konzept basiert, Bilder hinter den Kulissen, einen zusätzlichen Shadow-Level und -Skin und vieles mehr.

Wenn ihr Sonic x Shadow Generations vor der Veröffentlichung vorbestellt, erhaltet ihr außerdem einen Skin für Sonic, der auf seinem Aussehen aus Sonic Adventure basiert. Außerdem erhalten Spieler, die die physische Day One Edition vorbestellen, Gerald Robotniks Tagebuch, ein 28-seitiges Logbuch, in dem Geralds intimste Gedanken und Zeichnungen während der Erschaffung von Shadow und der Ark Space Station festgehalten sind – ein Muss für Fans, die mehr über Shadows Hintergrundgeschichte erfahren möchten! Exklusiv für PlayStation erhalten Spieler, die das Spiel auf PS4 oder PS5 kaufen, außerdem erweiterte Prolog-Animationen mit nie zuvor gezeigten gelöschten Szenen als Bonus.

Diese ultimative Feier der Sonic- und Shadow-Spiele ist auf dem Weg und bietet einzigartige Herausforderungen wie nie zuvor. Bestellt Sonic x Shadow Generations noch heute vor und haltet euch bereit für mehr im Laufe dieses Jahres.