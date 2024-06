PM: LEGO: Horizon Adventures erscheint zum Jahresende 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bei der heutigen Präsentation zum Summer Game Fest haben wir das brandneue Action-Adventure LEGO: Horizon Adventures angekündigt, das zum Ende des Jahres 2024 für PlayStation 5, PC und Nintendo Switch erscheinen wird.

LEGO®: Horizon Adventures™ wurde gemeinsam von Guerrilla und Studio Gobo entwickelt und bietet eine verspielte und unbeschwerte Geschichte, die von den Ereignissen in der Welt von Horizon inspiriert wurde.

In einer fernen Zukunft besteht das Land aus LEGO-Steinen und unglaubliche, Dinosaurier-ähnliche Maschinen durchstreifen die Welt. Aloy, die Hauptheldin des Spiels, wird als Baby in einer Höhle gefunden und von einem ergrauten Jäger namens Rost großgezogen, der sie in die Lehren der Wildnis einweiht. Eines Tages bricht Aloy auf, um ihr wahres Schicksal zu erfahren. Unter der Führung eines tausend Jahre alten Hologramms einer Wissenschaftlerin namens Elisabet muss Aloy sich Helis stellen, dem Anführer einer Gruppe von Sonnenanbetern, die einem geheimnisumwobenen uralten Bösen gehorchen. Doch auf Aloy und ihre Freunde wartet noch viel mehr, denn ihr Abenteuer führt sie über die höchsten Berggipfel und in die verborgensten Brutstätten – alles wunderschön mit LEGO-Elementen nachgebildet.

Folgt eurem eigenen Abenteuer oder teilt den Spaß mit einem anderen Spieler per Couch- oder Online-Koop-Modus*. LEGO®: Horizon Adventures™ wurde für Zwei-Spieler-Action ohne geteilten Bildschirm entwickelt und bietet Familie und Freunden die Möglichkeit, durch kollaboratives Spielen Beziehungen zu vertiefen.

Außerdem wartet auch jede Menge Stein-Spaß auf euch! Verpasst dem Dorf Mutterherz einen neuen Look und putzt es mit Dekorationen heraus, um einzigartige LEGO-Gebäude und Ornamente freizuschalten. Ihr könnt sogar lustige Outfits an eure Freunde verteilen!

* Online-Abonnement erforderlich für Konsolen-Spieler.