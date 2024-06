Urban Myth Dissolution Center: Mystery-Adventure im Pixel-Anime-Stil

PC Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge des kürzlich ausgestrahlten Guerilla Collective Indie-Showcase wurde unter anderem ein neuer Trailer für Urban Myth Dissolution Center gezeigt. Der japanische Titel soll spielerisch von Point-and-Click-Adventures der 90er inspiriert sein und setzt auf einen pixeligen Anime-Stil mit bewusst gedeckter Farbpalette, die durch gezielt eingesetzte Signalfarben aufgebrochen wird.

In Urban Myth Dissolution Center spielt ihr die Heldin Azami Fukurai, die in einer Welt, in der sich urbane Mythen als wahr erweisen, just diese übernatürlichen Phänomene gemeinsam mit ihren Kolleginnen bei der namensgebenden Agentur untersucht. Bei der Suche nach der Wahrheit werdet ihr unter anderem Wichtigtuer auf Social Media von echten Tippgebern unterscheiden und am richtigen Hort des Übernatürlichen angekommen, Spuren sichern müssen. Bei der Suche nach der Wahrheit hinter dem Spuk kommen Azami ihre besonderen Kräfte zugute, mit denen sie die Gedanken von Menschen lesen und die Vergangenheit von Orten visualisieren kann.

Urban Myth Dissolution Center entsteht beim Studio Hakababunko und soll noch 2024 über Publisher Shueisha Games für PC und Switch erscheinen.