PM: Version 2.3 von Honkai: Star Rail geht am 19. Juni mit neuen Figuren und der Aktualisierung der Universum-Simulation online (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

euch die neuesten Inhalte für Version 2.3 mit dem treffenden Titel „Auf Wiedersehen, Penacony“ zu präsentieren. In dieser Aktualisierung werden die Stellaron-Jägerin Glühwürmchen und ein hohes Tier der IFK – Jade endlich auftreten. Außerdem wird die sensationelle Aktualisierung der Universum-Simulation, Divergentes Universum, auch verfügbar sein. Wir freuen uns auf euer Feedback.

Nachdem ihr das Vermächtnis des Uhrmachers erhalten und den Pfad der Harmonie eingeschlagen hattet, seid ihr im echten Penacony erwacht. Aber durch den unerwarteten Abbruch des Harmoniefests hat der Ruf der Familie ordentlich gelitten und es gibt viele heikle Themen, die dringend angegangen werden müssen … Abgesehen von der Familie Eichenblatt, bereiten sich die wichtigsten Stammfamilien darauf vor, mit den verschiedenen Fraktionen Gespräche zu führen, um die Nachwirkungen dieses Vorfalls so gut wie möglich zu mildern. In der Trailblaze-Mission von Version 2.3 wird die Expressbesatzung an Bord der Feldspat Lumina eingeladen, um als Zeugen wichtiger Familiengespräche zu fungieren.

Gleichzeitig auf der Feldspat Lumina ist ein neues Projekt mit dem Namen „Divergentes Universum“ unter der Leitung von Herrn Screwllum gestartet. Als eine sensationelle Aktualisierung der Universum-Simulation wird dieses Projekt euch bedeutende Gameplay-Verbesserungen bringen. Zuerst einmal eine bahnbrechende Aktualisierung von Divergentes Universum: die Funktion Wertabbildung. Beim Testen von Divergentes Universum werdet ihr nicht mehr durch den Figur-Download eingeschränkt und ihr könnt zwischen Figuren wechseln, die ihr bereits besitzt! Wenn die Stufe von einer Figur niedriger als die aktuelle Balance-Stufe-Obergrenze ist, wird deren Stufe automatisch erhöht, um die Obergrenze zu erreichen. In dieser Aktualisierung wird auch noch ein Buff namens „Gleichung“ eingeführt, der euch erlaubt, Segen von zwei Pfaden zu kombinieren. Sobald die erforderliche Menge der Segen erreicht ist, wird die Gleichung aktiviert, und das Team kann die entsprechenden Buffs für die Kampffähigkeiten erhalten. Zu guter Letzt ermöglicht der Kampf in Divergentes Universum jetzt das Neustarten der Herausforderung. Bei einer Niederlage könnt ihr die Herausforderung mit einer neuen Teamformation erneut versuchen, was dem Spiel mehr Strategie und Spaß verleiht und euch ein reichhaltigeres und interessanteres Spielerlebnis bietet.

Außerdem werden in der neuen Version die Origamivögel auf der Feldspat Lumina ein brandneues Arcade-Minispiel für euch präsentieren – „Origamivogel-Matching“. In diesem Arcade-Spiel müsst ihr innerhalb einer bestimmten Anzahl von Schritten Früchte eliminieren, um die Kampfkraft der Origamivögel zu steigern. Und das Beste daran: In Origamivogel-Matching könnt ihr neben der Teilnahme an Story-Herausforderungen auch frei mit Freunden aus dem ganzen Universum kämpfen und den Spielspaß in vollen Zügen genießen!

Nach einer Weile des gemeinsamen Kampfes werden wir in Version 2.3 mehr über Glühwürmchen erfahren. Glühwürmchen stammt aus Glamoth, einer Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Glamoth war einst ein reiches und mächtiges Reich mit einem weiten Territorium, aber alles wurde zerstört, nachdem der Schwarm eingedrungen war. Glühwürmchen wurde als Waffe geboren, gekleidet in den mechanischen Mech namens SAM, und kämpfte mutig gegen den Schwarm. Leider leidet sie aufgrund der Nebenwirkungen der genetischen Veränderung unter Entropieverlust-Syndrom. Um den Sinn des Lebens zu finden und ihrem Schicksal zu trotzen, entschied sich Glühwürmchen, sich den Stellaron-Jägern anzuschließen und ihre Ziele und Missionen weiterzuverfolgen.

Als eine 5-Sterne-Feuerfigur besitzt Glühwürmchen beeindruckende Kräfte. Nach dem Einsatz ihrer Technik beschwört Glühwürmchen den mächtigen Mech SAM, springt in die Luft und kann sich frei bewegen. Während dieser Zeit kann sie auch aktiv einen Sturzangriff ausführen, um in den Kampf einzutreten. Nach Kampfbeginn wird allen Gegnern innerhalb der Reichweite der Technik Schaden zugefügt und eine Feuer-Schwäche implantiert. SAM kann in zwei verschiedenen Formen kämpfen. In der Anfangsform verbraucht die Verwendung von Fertigkeiten LP und stellt einen festen Prozentsatz der Ultimate-Energie wieder her. Nach dem Einsatz des Ultimates wechselt SAM in die zweite, beeindruckendere Kampfform – den Status „Vollständige Verbrennung“. In „Vollständige Verbrennung“ werden SAMs Standardangriff und Fertigkeit erheblich verstärkt, und die Geschwindigkeit wird auch viel höher. Außerdem wird die Schwächebruch-Effizienz im Status „Vollständige Verbrennung“ erhöht und der von Gegnern erlittene Bruch-SCH durch SAMs Angriffe wird erhöht, bis der Countdown des Status abläuft. Es ist erwähnenswert, dass der Status „Vollständige Verbrennung“ nicht nur SAMs enorme Stärke zeigt, sondern den Spielern auch eine einzigartige Sicht von Glühwürmchen aus dem Mech bietet. Aus dieser Perspektive können wir die Tapferkeit und die Entschlossenheit dieses Mädchens, das die Meere entflammen will, noch tiefer spüren. Ihre entschlossenen Augen spiegeln ihren brennenden Geist wider.

Eine weitere 5-Sterne-Quantenfigur Jade wird auch bald auftreten! Sie ist eine hochrangige Führungskraft in der Abteilung für strategische Investitionen der IFK und eines der Zehn Steinherzen. Ihr Kernstein ist „Jade des Darlehens“. Jade ist eine kaltherzige, aber elegante Kreditgeberin, die das menschliche Gemüt gut versteht. Sie hat ein einzigartiges Hobby und besitzt ein „Bonajade-Pfandhaus“. Dabei geht es darum, durch das Entgegennehmen von Pfandgegenständen von anderen ein langfristiges Spiel zu spielen und die Wünsche der Kunden zielgerichtet zu erfüllen, um dann eine angemessene Gegenleistung zu erhalten.

Im Kampf kann Jade mit einer unserer Figuren einen Vertrag abschließen, wodurch diese ihr „Schuldeneintreiber“ wird und Verstärkungseffekte erhält. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Jade, wenn sie sich selbst zum „Schuldeneintreiber“ macht, nur einige der Verstärkungseffekte erhalten kann. Jedes Mal, wenn Jade oder ihr Schuldeneintreiber Angriffe ausführt, sammelt sie Aufladung an. Ist die Aufladung voll, wird sie einen Folgeangriff gegen alle Gegner ausführen. Wenn sie ihren Ultimate einsetzt, fügt sie allen Gegnern SCH zu und der SCH-Multiplikator ihres Folgeangriffs wird erhöht.

Es ist erwähnenswert, dass die limitierten 5-Sterne-Figuren Ruan Mei und Argenti in der ersten bzw. zweiten Hälfte des Aktionswarps von Version 2.3 auftauchen werden. Ihre beeindruckende Stärke sorgt dafür, dass sie zuverlässige Verbündete von euch sein werden.

Damit sind unsere Einblicke in die Version 2.3 abgeschlossen. Auch wenn weitere Überraschungen darauf warten, enthüllt zu werden, wollen wir diese Ankündigung kurz und spannend halten. Wir hoffen, dass Glühwürmchen und die brandneue Universum-Simulation euch begeistern würden! Wir wünschen euch viel Spaß an euren kosmischen Abenteuern und freuen uns auf unser nächstes Treffen.