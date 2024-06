PM: Destiny 2: Die finale Form – Das müsst ihr über die neue Prisma-Subklasse wissen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hüter, es ist soweit: In Destiny 2: Die finale Form begebt ihr euch in Das Bleiche Herz des Reisenden und stellt euch der ultimativen Herausforderung. In der letzten Schlacht der Licht und Dunkelheit-Saga steht alles auf dem Spiel, denn der Menschheit und allen Völkern des Universums droht die Auslöschung. Doch mit Prisma steht euch eine mächtige Waffe im Kampf gegen den Zeugen zur Verfügung, der die finale Form erschaffen und die Realität nach seinen unnatürlichen Vorstellungen gestalten will.

Wir zeigen euch alles, was ihr über die neue Subklasse wissen müsst und ihr habt außerdem die Möglichkeit, gemeinsam mit den Destiny 2-Profis Hexe Alexa und Ulrich herausfordernde Aktivitäten aus Destiny 2: Die finale Form zu spielen.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Destiny 2 könnt ihr mit Prisma die Kräfte des Lichts und der Dunkelheit gleichzeitig einsetzen. Ihr kombiniert eine Auswahl von Licht- und Dunkelheitsfähigkeiten aus den fünf Schadenstypen Strang, Stasis, Solar, Arkus und Leere und habt so noch mehr Freiheit, genau die Fähigkeiten zu entfesseln, die ihr möchtet.

Ihr wollt den Solar-Super Goldene Kanone, die Stasis-Nahkampf-Fähigkeit Klinge des Verdorrens, die Stranggranate Hangeln und dazu den Leere-Aspekt Stilvolle Ausführung in eurem Build vereinen? Kein Problem, mit Prisma ist das jetzt möglich. Und das Beste: Ihr erhaltet gleich in der ersten Mission der Story-Kampagne von Destiny 2: Die finale Form einen mächtigen Prisma-Start-Build zur Verfügung gestellt, den ihr im Laufe des Spiels noch deutlich erweitern könnt. Hier ein paar Beispiele, wie ihr eure bevorzugte Hüterklasse mit Prisma noch schlagkräftiger machen könnt, aber ihr solltet unbedingt alles ausprobieren, um die beste Kombination für euren Spielstil zu finden.

Der Start-Build des Titanen umfasst unter anderem den Arkus-Super Donnerkrachen und den Strang-Super Klingen-Raserei. In Kombination mit dem Stasis-Aspekt Diamantlanze, der Arkus-Impulsgranate und der Ekstatischen Klinge, werdet ihr zu einem Halbgott, der ganze Horden von Gegnern unter Kontrolle halten kann.

Als wendiger Jäger erreicht ihr mit Dreifachsprung und Kurz-Teleport schnell vorteilhafte Positionen und könnt mit dem Stasis-Super Ruhe und Sturm, der Nahkampf-Fähigkeit Messertrick und Schwarmgranaten für Unheil sorgen. Weitere Aspekte wie Aufstieg und Geflochtene Täuschung oder Super wie Seidenstreich und Schattenschuss: Totfalle erlangt ihr später im Spiel, um noch mehr Kombinationen zu ermöglichen.

Nutzt ihr am liebsten die magischen Kräfte und Fernkampfangriffe des Warlock, lassen sich schon im Start-Build beispielsweise die Nova-Bombe: Katastrophe mit Kälteschub-Granaten, dem Phönix-Sturzflug und Penumbra-Explosion kombinieren. Später kommen auch mächtige Supers wie Lied der Flamme oder Nadelgewitter und Nahkampf-Fähigkeiten wie Verbrenner-Schnipsen oder Kettenblitz hinzu.

Prisma bietet aber noch so viel mehr, als die Kombination bekannter Fähigkeiten. Ein völlig neues Gameplay-Element ist die Transzendenz, die es euch ermöglicht, nie zuvor gesehene Mächte zu nutzen. Wenn ihr Prisma nutzt, entdeckt ihr unterhalb der Anzeige der Super-Energie die neue Transzendenz-Anzeige für Licht und Dunkelheit, deren Leisten sich von links und rechts füllen. Setzt ihr lichtbasierten Schaden von Arkus, Solar und Leere oder entsprechende Buffs und Debuffs ein, füllt sich die linke Leiste. Setzt ihr Stasis und Strang ein, füllt sich entsprechend die rechte Leiste.

Sind beide Leisten gefüllt und treffen sich in der Mitte, ist Transzendenz verfügbar. Das bedeutet, dass die Nahkampf- und Granatenenergie eures Hüters sofort vollständig aufgefüllt werden und sich auch schneller regenerieren. Zusätzlich wird noch der Waffenschaden erhöht und ihr werdet widerstandsfähiger gegen Schaden. Dazu erhaltet ihr eine einzigartige Granate, die sowohl Licht- als auch Dunkelheitsschaden anrichtet. Je nach der Klasse, die ihr spielt, sind das zum Beispiel die Hagelfeuer-Spitze des Jägers, die Stasis und Solar zu einem tödlichen Wirbelsturm vereint oder die Eiskalte Singularität des Warlock: Eine Masse aus Leere-Energie und Stasis-Materie, die nicht nur ein schwarzes Loch in Miniaturform, sondern auch ein umkreisendes Eisfeld erzeugt

Ein weiterer unschätzbarer Vorteil: Während der Phase der Transzendenz könnt ihr auch die ansonsten undurchdringlichen Schilde mancher Feinde durchbrechen. Achtet also darauf, sowohl Licht- als auch Dunkelheitsfertigkeiten einzusetzen, um beide Balken gleichmäßig zu füllen und schneller in den transzendenten Zustand zu gelangen. Ein guter Tipp: Wenn ihr Kinetikwaffen einsetzt, werden beide Balken gefüllt.

Ein wichtiger Bestandteil eines Builds sind die Fragmente, mit denen ihr euren Hüter noch mächtiger machen könnt. Insgesamt 21 Fragmente lassen sich finden oder verdienen, die euch erhebliche Vorteile verschaffen. Gleich mit dem Start-Build könnt ihr zum Beispiel die Facette des Schutzes ausrüsten, bei der euer Hüter widerstandsfähiger wird, wenn er von Feinden umgeben ist. Oder ihr nutzt die Facette des Ruins, der den Schaden erhöht, wenn ihr einen Stasis-Kristall oder einen eingefrorenen Gegner zersplittert.

Im weiteren Verlauf werdet ihr noch viele Facetten bekommen, die beispielsweise Sphären der Macht für eure Verbündeten erzeugen, während ihr Transzendent seid oder Flüchtige Geschosse für Leerewaffen bereit stellen, wenn ihr Ziele mit Granaten besiegt. Es lohnt sich, mit den zahlreichen Fragment-Optionen zu experimentieren, um einen Build zu erstellen, der für jede Herausforderung optimiert ist.

Werdet Teil unseres Einsatztrupps und spielt mit Hexe Alexa und Ulrich von PlayStationDE am Freitag, 21. Juni legendäre Missionen der Story-Kampagne und herausfordernde Aktivitäten aus Destiny 2: Die finale Form. Wir streamen ab 17:00 Uhr sechs Stunden lang und ihr könnt euch jetzt für einen einstündigen Slot bewerben. Habt ihr Lust? Gebt einfach eure Daten unten an und bestätigt die Teilnahmebedingungen und schon nehmt ihr an der Verlosung teil.

Bitte beachtet, dass ihr Destiny 2: Die finale Form besitzen müsst, um mit uns spielen zu können. Wir drücken euch allen die Daumen und freuen uns schon auf neue Mitglieder in unserem Einsatztrupp.