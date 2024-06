Pillars of Eternity bekam großen Patch mit DirectX 11

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Obwohl Pillars of Eternity schon 2015 erschien, hat Entwickler Obsidian Entertainment das Rollenspiel gestern mit einem größeren Patch versorgt. Dieser aktualisiert in erster Linie die Unity-Engine und hebt dabei die verwendete Grafikschnittstelle auf DirectX 11 an, was für Performance und Kompatibilität mit modernen Grafikkarten sehr hilfreich sein kann. Zusätzlich behebt der Patch laut der Entwicklerbeschreibung eine ganze Reihe an Bugs, beispielsweise manche Fälle, in denen NPCs in Zwischensequenzen steckenblieben. Gepatcht wurde bisher nur die Windowsversion, ein Update der Linuxversion und der für MacOS werde noch geprüft. Laut ProtonDB kann die Windowsversion unter Linux aber problemlos mittels des Kompatibilitätshelfers Proton gespielt werden.

Pillars of Eternity (im GamersGlobal-Test) ist ein Rollenspiel, das sich ausdrücklich an den älteren isometrischen Rollenspielen wie Baldur's Gate orientiert. Es war via Kickstarter finanziert worden und damals auf der Plattform ein großer Erfolg gewesen. Der 2018 erschienene Nachfolger Pillars of Eternity 2 - Deadfire wurde ähnlich positiv bewertet (auch im GamersGlobal-Test), verkaufte sich aber so schlecht, dass Obsidians Game Director Josh Sawyer einen dritten Teil mit gleichem Konzept ausschloss.