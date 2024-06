Teaser Hagen und Karsten sammeln bekannte Infos zusammen und schauen in die Glaskugel bei diesem Vorglühen auf die Nicht-E3.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lehnt euch zurück und knabbert Spekulatius, GG-Podcast-Gastauftritts-Champion Karsten Scholz und Hagen bieten euch diesmal Kraft ihrer Recherche, ihrer Wassersuppe und ihres Bauchgefühls den großen Ausblick auf die "Nicht-E3", also Summer Game Fest von Geoff Keighley, sowie die (mal früher, mal später) kommenden Showcases von Devolver, Xbox, Ubisoft und Nintendo. Dazu wird zwischenzeitlich auch ein spontaner Gast seine Kurzvorschau abgeben.

Eine Übersicht der besprochenen Titel:

Metaphor - ReFantazio, Monster Hunter Wilds, Warhammer 40.000 - Space Marine 2, The First Descendant, Mecha Break, Neva, New World, Dune Awakening, Alan Wake 2: Night Springs, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Tarisland, Baby Steps, Der kühne Knappe, Doom - The Dark Ages, Assassin’s Crreed Shadows, Call of Duty - Black ops 6, Avowed, Ara - History Untold, Diablo 4 Add-on, Lego Horizon Adventures, Age of Mythology Remake, Starfield: Shattered Space,

Gears 6, Star Wars Outlaws, Dragon Age Dreadwolf/ Veilguard, Tales of the Shire sowie Mafia 4 (oder wird es doch Civilization 7?)



Und hier die Timecodes dieser Folge: