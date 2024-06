PM: Astro Bot: Verschiedene Editionen im Detail – Beginn der Vorbestellungen am 7. Juni (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

hier ist Nicolas von Team Asobi. Wie geht es euch allen?

Letzte Woche haben wir angekündigt, dass unser anstehendes Spiel Astro Bot am 6.September für PlayStation 5 erscheint. Die Reaktionen auf den Ankündigungstrailer waren überwältigend und wir können euch gar nicht genug für all die netten Kommentare danken, die wir erhalten haben. Die kleinen Roboter von Team Asobi arbeiten jetzt noch härter, schneller und intensiver, um dem Spiel den letzten Schliff zu verpassen. Der perfekte Zeitpunkt also, um die Vorbestellungen für das Spiel offiziell zu eröffnen!

Ab Freitag, den 7. Juni, könnt ihr Astro Bot für PlayStation 5 in 3 verschiedenen Editionen vorbestellen:

— Standard Edition als Disc-Version

— Digital Standard Edition

— Digital Deluxe Edition

Indem ihr eine der oben genannten Versionen vorbestellt, erhaltet ihr Vorab-Freischaltungen, mit denen ihr euer Spielerlebnis individuell anpassen könnt.

— Astros “Verliebter Lyriker”-PaRappa-Outfit

— Glorreiches Graffiti Dual Speeder-Farbe

— 2 Astro-Avatare

— Physisches Poster

Hier ist eine kleine Vorschau auf das beigefügte Poster der Disc-Version der Standard Edition

Darüber hinaus bietet die Digital Deluxe Edition auch folgende Vorab-Freischaltungen:

— Astros Yharnam Jäger-Outfit

— Astros Goldenes Outfit

— Die Neon-Traum Dual Speeder-Farbe

— Die Champion-Gold Dual Speeder-Farbe

— Offizieller Soundtrack und digitale Kunstgalerie

— 10 Astro-Avatare

Und bei Vorbestellung die folgenden Boni als Vorab-Freischaltung:

Die oben aufgeführten Outfits und die Dual Speeder-Farben werden im Verlauf des Abenteuers verfügbar, wenn ihr die entsprechenden Gebäude an der Absturzstelle freischaltet.

Wir hatten einen Riesenspaß dabei, diese zwischen Prunk und Nostalgie zu gestalten, und wir hoffen, dass es auch euch viel Spaß machen wird, sie in eurem Spiel zu präsentieren. Der Soundtrack zum Spiel wurde wieder von Kenneth C. M. Young komponiert, der auch diesmal wieder einige äußerst eingängige Melodien kreiert hat. Eine besondere Erwähnung verdient hier der singende Baum!

Das war‘s für heute, doch bevor ich mich wieder daran mache, unserem kleinen Schatz den letzten Schliff zu geben, möchte ich mich im Namen von Team Asobi bei euch allen für eure monatelange Unterstützung bedanken. Wir durften uns durchweg über liebenswürdige Online-Kommentare und rührende Familiengeschichten aus der Astro-Community freuen. Diese Erinnerungen bedeuten uns sehr viel und lassen uns nie vergessen, warum wir Videospiele machen, und wir hoffen, dass wir mit diesem neuen „Astro Bot“-Spiel eure Erwartungen erfüllen werden!

Wir sehen uns im September! Team Asobi Ende.