PM: Rocksmith+ ist ab sofort für PlayStation verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 7. Juni 2024 - Rocksmith+ ist neben PC via Ubisoft Connect, iOS und Android, ab sofort auch für PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar. Mit diesem Launch ist Rocksmith+ die einzige Musik-Lern-App auf diesen Plattformen. Mit dem plattformübergreifenden Abonnement kann man die Lern-App auf allen Plattformen für denselben Preis nutzen.

Rocksmith+ ist die Musik-Lernsoftware mit den meisten Originalaufnahmen von Künstler:innen und einer sich ständig erweiternden Songbibliothek, die Genres aus aller Welt abdeckt. Mit Rocksmith+ lernt man seine Lieblingssongs im eigenen Tempo mit personalisiertem Echtzeit-Feedback und Übungswerkzeugen, die man selbst steuern kann.

Mehr zu dieser Launch-Meldung, eine Liste der neuesten Songzugänge sowie Angebote für alle, die Rocksmith+ abonnieren oder ausprobieren wollen, gibt es auf Ubisoft News.

Mehr zur Rocksmith+ gibt es auf der offiziellen Webseite.

Hinweis zum Ubisoft-Affiliate-Programm

​Das Ubisoft-Affiliate-Programm bietet die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Ubisoft Store eine Rückvergütung zu erhalten. Rückvergütungen gibt es auf den gesamten Katalog der Videospiele inkl. Vorbestellungen und der Abo-Modelle von Ubisoft+ und Rocksmith+. Mehr Details zum Programm und die Bewerbungsmöglichkeit gibt esunter folgendem Link.

​

Über Ubisoft

​Ubisoft kreiert Welten mit dem Ziel, das Leben der Spieler:innen mit originellen und unvergesslichen Unterhaltungserlebnissen zu bereichern. Die globalen Teams von Ubisoft erschaffen und entwickeln ein umfassendes und vielfältiges Portfolio an Spielen, darunter Marken wie Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew® und Tom Clancy's The Division®. Über Ubisoft Connect können Spieler:innen ein Ökosystem von Diensten nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, Belohnungen zu erhalten und plattformübergreifend mit Freund:innen in Kontakt zu treten. Mit Ubisoft+, dem Abonnementdienst, können sie auf einen wachsenden Katalog von mehr als 100 Ubisoft-Spielen und DLCs zugreifen. Für das Geschäftsjahr 2023-24erzielte Ubisoft einen Nettoumsatz vor Abgrenzungen von 2,32 Milliarden Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.ubisoftgroup.com