PM: Ubisoft-Spiele erscheinen für Apple-Geräte (Ubisoft News)

Düsseldorf, 6. Juni 2024 – Ubisoft® kündigte an, dass Assassin’s Creed® Mirage ab sofort den App Store für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max sowie iPad Air oder iPad Pro mit M1-Chip ober höher, verfügbar ist. Fans dürfen sich zudem auch über Rabbids: Legends of the Multiverse freuen, welches ab heute auf Apple Arcade erschienen ist, spielbar auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro. Darüber hinaus wird das von der Kritik gefeierte Prince of Persia™: The Lost Crown in diesem Winter auch für Mac-Geräte erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort unter folgendem Link möglich. Das Spiel nutzt Metal und bietet ein beeindruckendes Spielerlebnis mit flüssigen Bildraten.

Assassin's Creed Mirage ist der neueste Teil der erfolgreichen Ubisoft-Marke und wird der erste Konsolentitel der Serie sein, den man nativ auf mobilen Geräten genießen kann. Im App Store ist Einführung von Assassin's Creed Mirage kostenlos spielbar und für einen begrenzten Zeitraum kann man das Spiel mit einem 50-prozentigen Rabatt für 24,99 €* erwerben. Die Vollversion unterstützt den Universalkauf und kann mit einem einzigen In-App-Kauf freigeschaltet werden,

Die iPhone- und iPad-Version wurde von Ubisoft Sofia entwickelt und ermöglicht, das komplette ​ Action-Adventure Assassin's Creed Mirage unterwegs zu erleben. Die Spieler:innen können Basims Weg als junger Straßendieb, der von den Verborgenen rekrutiert wird, und zum Meisterassassine aufsteigt, erleben. Das Spiel bietet eine moderne Variante der Parkour-, Stealth- und Attentats-Gameplay-Elemente, die die Marke seit siebzehn Jahren prägen. Das native HD-Erlebnis zeigt intuitives und komfortables Gameplay und lässt Spieler:innen das Bagdad des 9. Jahrhunderts mit adaptiver Touch-Steuerung oder kompatiblen Controllern erkunden.

Über Ubisoft Connect sind außerdem Cross-Progression und Cross-Save möglich, so dass man seinen Fortschritt auf alle verfügbaren Plattformen übertragen kann.

„Ich bin wirklich stolz darauf, dass es uns zum ersten Mal in der Geschichte der Assassin's Creed-Reihe gelungen ist, das komplette originale Konsolenspiel nativ auf mobile Apple-Geräte zu bringen, Dank der Leistungsfähigkeit unserer Engine und der Leistung von Apple Silicon. Das ist ein Meilenstein für Ubisoft und ich bin sehr dankbar dafür, was wir als Team erreicht haben", sagt Krasimira Yakovlieva, Produzentin des Spiels.

Rabbids: Legends of the Multiverse ist jetzt für Apple Arcade erhältlich, Apples Spiele-Abonnementdienst, der unbegrenzten Zugang zu mehr als 200 Spielen bietet. In diesem verrückten Battle Card-Spiel rekrutiert man legendäre Rabbids aus vier Ecken des Rabbids-Multiversums und baut strategisch ein Deck von Kampfkarten auf, um andere Spielende herauszufordern. Rabbids: Legends of the Multiverse lässt sich als Solo-Abenteuer spielen, in dem man auf über 100 Rabbids trifft, neue Karten sowie Materialien zur Verbesserung des Decks sammelt, oder man kann andere Spieler:innen in der PvP-Arena herausfordern.

In Prince of Persia™: The Lost Crown schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle von Sargon, einem jungen, begabten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe namens Die Unsterblichen. Inspiriert von der Metroidvania-Struktur, lässt Prince of Persia™: The Lost Crown Spieler:innen eine handgefertigte Welt in ihrem eigenen Tempo erkunden. Von der majestätischen Zitadelle des Wissens bis hin zu den farbenfrohen Landschaften des Hyrkanischen Waldes werden die Spielenden eine Vielzahl von Umgebungen entdecken, die von der persischen Mythologie inspiriert sind. Durch den Erwerb neuer Zeitkräfte, das Freischalten einzigartiger Fähigkeiten, das Ausrüsten verschiedener Amulette und deren Kombination wird Sargon nach und nach tiefer in den Berg Qaf vordringen, Rätsel lösen, Geheimnisse finden und spannende Nebenquests erfüllen. Sargon wird auch lernen, die verschiedenen Zeitkräfte zu meistern, um einzigartige und mythologische Kreaturen zu besiegen, die sich ihm in den Weg stellen. Das Spiel wird von Ubisoft Da Nang entwickelt und verwendet Metal und liefert ein beeindruckendes Spielerlebnis mit flüssigen Bildraten.

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed Mirage and der Marke unter: https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed.

Weitere Informationen zu Prince of Persia: The Lost Crown unter princeofpersia.com

Weitere Informationen unter Rabbids: Legends of the Multiverse unter: ​ https://ubisoft.com/r/Rabbids_LegendsoftheMultiverse_OutNow

*Angebot gültig vom 6. Bis zum 20. Juni. Regulärer Preis: 49,99€, ohne DLCs

Über Assassin’s Creed

Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.

About Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown is an action-adventure platformer that takes place in Mount Qaf, an imaginary world inspired by Persian mythology, where the player will live an epic adventure to save the Prince and restore world balance. Embodying Sargon, a young gifted Persian warrior in the cursed mythological heart of Persia, player will explore diverse biomes and fight challenging enemies by combining unique Time Powers and Super Abilities. Prince of Persia™: The Lost Crown is developed by Ubisoft Montpellier.

About Rabbids

The Rabbids are a mysterious breed of wacky creatures that seek constant fun throughout different worlds and dimensions. They are playful, curious, cheeky and unpredictable. Rabbids love their freedom, making creative inventions and doing unexpected antics wherever their chaotic path leads them. Created in 2006 through video games, Rabbids are now everywhere, available within TV series, licensed products, comic books, partnerships, location-based entertainment, and more to come.