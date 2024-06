PM: BattleCore Arena ab sofort kostenlos im Early Access verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 6. Juni 2024 – Heute gab Ubisoft bekannt, dass BattleCore Arena, ein kostenloser kompetitiver Plattform-Shooter, im Early Access auf PC über Ubisoft Connect, den Epic Games Store und Steam verfügbar ist. Um dies zu feiern, werden Spielerinnen und Spieler, die das Spiel zwischen dem 6. und 13. Juni spielen, automatisch ein exklusives First Wave-Banner freischalten, um sich stilvoll unter den ersten Early Adopters von BCA zu rühmen.

Der Launchtrailer zum Early Access von BattleCore Arena kann unter folgendem Link gefunden werden:

In BattleCore Arena betritt man in Gestalt eines kugelförmigen Kerns mehrstufige Karten und kämpft gegen Gravitationskräfte an, während man rollt, rennt, springt und doppelspringt, um gegnerische Spieler:innen mit physikbasierten Bewegungen zu auszumanövrieren. Die Spielerinnen und Spieler werden auch in der Lage sein, ihre Gegner aus dem Spielfeld zu schubsen (oder von ihnen geschubst zu werden), während sie ein vielseitiges Arsenal an Waffen für den Nahkampf oder die mittlere Distanz einsetzen, sowie Perks, die ihnen helfen, Gefahren auszuweichen, Gegner auszuschalten oder ihren verbündeten Teammitglieder zu helfen.

BattleCore Arena ist ein PvP-Spiel mit kompetitiven Modi wie Backup, einem 3v3-Team-Deathmatch, Q-Ball, bei dem der Besitz des namensgebenden Kerns den Weg zum Sieg weist, und Free-for-all, einer rasanten Möglichkeit, die Solo-Fähigkeiten zu testen oder sich aufzuwärmen, bevor es in Ranglistenspielen aufs Ganze geht. Spielerinnen und Spieler können ihren Kern mit kosmetischen Optionen für Rüstungen, Lichter, Banner, Eliminierungsexplosionen und mehr anpassen, um ihren eigenen Stil Ausdruck zu verleihen, während sie durch die Arenen sausen.

Der Early Access wird neue Saisons bereithalten, die eine Menge neuer Inhalte wie neue Arenen, Ausrüstung, Spielmodi, Kosmetika usw. mit sich bringen. Außerdem plant das Team, neue Features in das Spiel zu implementieren, je nachdem, was von den Spielenden gewünscht wird. Ihre Idee ist es, das Spiel gemeinsam mit ihrer Community zu entwickeln. In jeder Saison wird es einen neuen Season Pass geben, mit welchem sich exklusive saisonale kosmetische Items wie Kern-Skins, Rüstungs-Skins, Eliminierungsexplosionen, Banner freischalten lassen.

Ursprünglich wurde das Projekt von einem Team aus drei Entwicklern gestartet und wurde dann von Ubisoft entdeckt, nachdem das Spiel den ersten Preis bei einem Videospielfestival in Bordeaux gewonnen hatte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das ursprüngliche Team zu Ubisoft Bordeaux stieß, um das neue BattleCore Arena-Team zu bilden und das volle Potenzial des Projekts zu entfalten.

About BattleCore Arena

BattleCore Arena is a free-to-play PvP competitive platform shooter. Players will enter multi-tiered maps and contend with gravitational forces as they play as a spherical core to eject their opponents with multi-faceted arsenal, featuring ranged weapons. Developed by Ubisoft Bordeaux, the game was originally created by Cosmic Ray studio and is now available in Early Access on PC via Ubisoft Connect and Steam

