Atlas Fallen: Update Reign of Sand krempelt das Spiel im August 2024 um

Das deutsche Studio Deck13 und Publisher Focus Entertainment haben schon länger ein massives Update für den Action-Titel Atlas Fallen (im Kurztest) in Aussicht gestellt. Nun wurde offiziell bekannt gegeben, was die überarbeitete Version: Atlas Fallen - Reign of Sand alles umfassen wird.

Reign of Sand wird die ersten Spielstunden verändern, das Balancing verbessern, die Spielwelt um eine neue Region, Quests und neue Gegnertypen ergänzen, mit 25 neuen Essenzsteinen mehr Build-Optionen bieten und neue englische Synchronstimmen hinzufügen (darunter Ben Starr, bekannt aus Game of Thrones und als englische Stimme des Protagonisten aus Final Fantasy 16). Dazu kommen noch als weitere Features New Game Plus und ein vierter, noch härterer Schwierigkeitsgrad.

Für bestehende Besitzer des Spiels wird Reign of Sands als kostenloser Patch veröffentlicht – bestehende Savegames sind nutzbar, Items und Ausrüstung bleiben erhalten, allerdings wird die Progression in der Welt dabei teils zurückgesetzt. Allgemein werde eher empfohlen, ein neues Spiel (Plus) zu starten

Das große Update wird am 6. August 2024 veröffentlicht.