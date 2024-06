PM: Concord ist ab sofort vorbestellbar – Details zu Early Access und Beta (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

freuen wir uns jetzt, mit euch noch mehr zum Spiel auszupacken und eure Fragen in den kommenden Tagen und Wochen zu beantworten. Heute fangen wir mit Informationen dazu an, wie ihr und eure Freunde unsere kommende Beta ausprobieren könnt, wie die physischen und digitalen Editionen des Spiels für PS5 und PC¹ aussehen werden und wie ihr euch Early Access zu Concord sichert, bevor es im August startet.

Wir wollten von Anfang an, dass Concord eine auf Multiplayer fokussierte Erfahrung wird, die mitnehmendes Gameplay, belohnende Fortschritte und eine gute Besetzung interessanter Charaktere, Karten und Spielmodi mitbringt. Dabei wollten wir auch eine Plattform schaffen, mit der wir uns entwickeln und das Spiel und das Universum mit der Zeit ausweiten können.

Zum Start im August wird Concord in einer Standard-Edition erscheinen (die sowohl in physischer als auch digitaler Version für €39.99 erhältlich sein wird), mit der ihr das volle Concord-Erlebnis haben könnt: mit allen 16 spielbaren Freegunner, 12 einzigartigen Karten auf unterschiedlichen Welten, sechs unterschiedlichen teambasierten Spielmodi UND wir werden all das schon kurz nach dem Launch mit regelmäßigen Updates für alle Spieler füllen, die keine zusätzlichen Kosten bedeuten.

Neben der Standard-Edition werden wir auch eine Digital Deluxe Edition (€59.99) anbieten, in der ihr zusätzliche Cosmetics findet, mit denen ihr eure Freegunner-Crew anpassen könnt. Und damit bekommen alle – die gespannt darauf sind, Concord zu spielen – Early Access, wenn es im August startet. Die Digital Deluxe Edition wird euch bis zu 72 Stunden früheren Zugang erlauben, bevor Concord global am 23. August startet. Ihr erhaltet damit auch das Northstar-Freegunner-Cosmetics-Pack, das euch 16 Northstar-inspirierte Freegunner-Outfits bietet – eins für jeden der 16 spielbaren Freegunner, die zum Start verfügbar sein werden.

Wir freuen uns darauf, dass ihr die Charaktere von Concord treffen und kennenlernen könnt. Dazu gehört Vale – eine fähige Sniperin, die ihr im Gameplay-Reveal-Trailer gesehen habt. Dort hat sie ihre biomechanischen Beine eingesetzt, um über das Spielfeld zu springen und exakte Schüsse auf die Gegner zu feuern. Um das kosmetische Monarch-Pack zu erhalten, das das Monarch-Frontliner-Outfit für Vale und die Dead Reckoner-Waffen-Skins für ihr Scharfschützengewehr und ihre Seitenarm enthält, könnt ihr jederzeit die Standard Edition von Concord vorbestellen oder die Digital Deluxe Edition erwerben.

Vale und die anderen Freegunner im Gameplay-Trailer in Action zu sehen ist die eine Sache, aber es gibt keinen Ersatz für die Erfahrung des Spiels selbst. Deswegen veranstalten wir eine Pre-Launch-Beta, die gleichzeitig auf PS5 und PC startet und Cross-Play-Support bietet. Wer vorbestellt, wird eine Gelegenheit haben, zu den ersten zu gehören, die Concord spielen – und ihr werdet eure Freunde mitbringen können.

Wer eine Edition von Concord vorbestellt, erhält fünf Codes für das Beta-Early-Access-Wochenende im Juli, bei dem ihr mit euren Freunden über PS5 oder PC zusammenkommen könnt, um gegnerische Crews aus der ganzen Galaxie anzugreifen. Bleibt am Ball für mehr Details zur Beta in den kommenden Wochen – inklusive der Daten zu Early Access, der Open Beta und mehr.

Vorbestellungen für PS5 sind jetzt möglich bei teilnehmenden Händlern, im PlayStation-Store und bei direct.playstation.com.

Die Vorbestellungen für PC laufen über Steam und den Epic Store.

Bleibt auf dem Laufenden, wenn es um Concord geht, indem ihr Concord auf X/Twitter, Instagram und TikTok folgt und unserer Community auf Discord beitretet.

