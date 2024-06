PM: Helldivers 2: Die neue Kriegsanleihe „Viper-Kommandos“ erscheint am 13. Juni (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Freiheit zum Gruß, Helldivers! Seid ihr bereit, alles zur neuen Kriegsanleihe „Viper-Kommandos“ zu erfahren?

Eins vorweg: Wir haben uns bei der Erstellung unserer Kriegsanleihen euer Feedback zu Herzen genommen. Der Gedanke hinter jeder Kriegsanleihe ist, unseren Helldivers zu erlauben, ihre persönlichen Soldatenfantasien in unserem Universum auszuleben, aber es ist wichtig, dass diese Fantasien auch bei unseren Spielern Anklang finden.

Daher werden wir – basierend auf den Rückmeldungen der Spieler – unsere Vorgehensweise bei künftigen Kriegsanleihen in einigen Punkten ändern. Erstens werden wir uns mehr Zeit zwischen den einzelnen Kriegsanleihen lassen, um allen Designs mehr Feinschliff zu geben, bevor sie veröffentlicht werden. Wir möchten nichts überstürzen und euch halb gare Inhalte liefern.

Zweitens ändern wir die Auswahl an Gegenständen in jeder Kriegsanleihe, um Platz für neue Gegenstandstypen sowie hochwertigere Panzerungen und Waffen zu schaffen. Unser Ziel ist es, nicht einfach nur die gleichen Gegenstände in einem neuen Gewand rauszubringen, was zu redundanten Waffen und uninteressanten Panzerungen führt. Es wird Zeit für mehr Qualität statt Quantität.

Bei der Arbeit an den Gegenständen in Viper-Kommandos wollten wir dem Wunsch unserer Spieler nachkommen und alle Inhalte stärker mit dem zentralen Motto der Kriegsanleihe in Verbindung bringen. Wir wollten mehr Emotes, einzigartige Passiveffekte für Panzerungen und besser durchdachte Designs, anstatt euch bloß mehr vom Alten vorzusetzen. Wir können es kaum erwarten, den Spielern unsere neuesten Inhalte zu zeigen, also legen wir direkt los!

Stellt euch einen Dschungel vor. Einen Sumpf. Es ist heiß und schwül und ihr stapft durch dicken Morast auf einer Aufklärungsmission gegen irgendeinen freiheitsfremden Abschaum.

Wenn ihr mich fragt, ist dies das bisher stärkste Motto in einer unserer Kriegsanleihen. Helldivers sind von Kopf bis Fuß mit der besten Ausrüstung ausgestattet und können ihre Fantasien vom Dschungelkampf nach Lust und Laune ausleben.

Was für Ausrüstung das ist, wollt ihr wissen?

Die Gegenstände in Viper-Kommandos geben euch wirklich das Gefühl, mitten im Getümmel zu sein.

Als Primärwaffe haben wir eine neue Version der Liberator, die AR-23A Liberator-Karabiner, allerdings wurde diese modifiziert, sodass sie kürzer ist und sich anders verhält als die klassische Variante. Sie hat einen stärkeren Rückstoß, dafür aber eine schnellere Handhabung, wodurch sie sich perfekt eignet, um aus nächster Nähe einfach auf den Feind zu ballern.

Ihr könnt sie mit der neuen SG-22 Bushwhacker kombinieren, einer dreiläufigen, abgesägten Schrotflinte mit zwei verschiedenen Feuermodi – darunter einer, mit dem ihr aus allen drei Läufen gleichzeitig feuern könnt.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Diese Schrotflinte ist eine Sekundärwaffe. Das bedeutet, ihr könnt ein Sturmgewehr oder eine Schrotflinte eurer Wahl als Primärwaffe mitnehmen und die Bushwhacker als praktische Lösung für Gefechte auf kurze Distanz führen.

Und die Panzerungen sind geradezu eine Offenbarung. Da ist zum einen die Prädator PH-9, inspiriert von einem Veteranen des Viper-Kommandos, der eine gesamte Terminiden-Brut mit nichts als einem Maschinengewehr, einem Taschenmesser und einem Orbital-Laser abgewehrt haben soll. Der Helm hat ein Barett, und das ganze Set sieht verdammt cool aus, wenn es mit dem „Zeichen des Karmesinzahns“-Umhang kombiniert wird.

Darüber hinaus gibt es noch die Twigsnapper PH-202 für unsere schweren Dschungelkämpfer, die mit dem „Vollstreckermantel“-Umhang eine besonders gute Figur macht. Natürlich lassen sich aber beide Sets auch gut mit anderen Ausrüstungsteilen kombinieren.

Beide Panzerungen aus dieser Kriegsanleihe haben den passiven Effekt „Spitzenstatur“, der Nahkampfschaden und Waffenhandhabung verbessert. Und beide haben auch unbedeckte Arme (mit kräftigen Bizepsen und mehreren zufälligen Hauttönen), damit ihr nicht in eurem eigenen Schweiß badet, wenn ihr bei hoher Luftfeuchtigkeit Demokratie verbreitet.

Eine weitere spannende Neuerung in dieser Kriegsanleihe sind neue Designs für eure Hellpods, Exoanzüge und für Pelikan 1, inspiriert von klassischen Wald- und Tigerstreifen-Tarnmustern. Damit könnt ihr eure Individualität noch besser ausdrücken und eurem Trupp einen passenden Look verpassen.

Einer meiner Lieblingsgegenstände in Viper-Kommandos ist das neue Wurfmesser. Stellt euch mal vor, ihr mäht eine Horde von Terminiden nieder und gerade beim letzten Bug geht euch die Munition aus. Zum Nachladen bleibt keine Zeit, als werft ihr euch zurück und schleudert ein Wurfmesser in seinen Panzer, bevor er über euch herfallen kann.

Es gibt außerdem noch einen neuen Booster namens „Experimentelle Infusion“, durch den eure Spritzen euch nicht nur heilen, sondern für kurze Zeit auch eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen und euren erlittenen Schaden reduzieren.

Umhänge, Spielerkarten und Emotes sind natürlich auch wieder mit von der Partie. Werft einen Blick auf die restlichen Inhalte in der „Viper-Kommandos“-Kriegsanleihe:

Die „Viper-Kommandos“-Kriegsanleihe erscheint am 13. Juni! Willkommen im Dschungel, Helldivers.