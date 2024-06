Field of Glory - Kingdoms: Grand Strategy von Slitherine und AGEOD

Diese Woche ist mit Field of Glory - Kingdoms ein umfangreiches, historisches Grand-Strategy-Spiel von Slitherine und AGEOD erschienen. Insgesamt sind 450 Fraktionen im Spiel vertreten, von denen 350 spielbar sind. Euer Reich könnt ihr mit den 600 Strukturen ordentlich ausbauen. Es gilt, kulturelle, religiöse und politische Aspekte beim Ausbau eures Königreichs zu berücksichtigen. Der Preis auf Steam liegt bei 38,99 Euro. Den Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Marco Minoli, Director of Puplishing bei Slitherine Software, äußerte sich zum Release wie folgt:

Field of Glory - Kingdoms baut auf Field of Glory-Franchise auf; also historisch akkuraten Spielen, die gleichzeitig eine spaßige Strategie-Erfahrung bieten. Mit dem Release wandeln wir in den Fußstapfen von AGEOD's excellenten 4X-Produktionen während wir gleichzeitig die Spiele ehren, die den Weg zum Erfolg des Genres gepflastered haben.