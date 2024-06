PM: SONIC, TAILS, KNUCKLES UND AMY FLITZEN ALS TEIL DES SEGA PASS DLC ZU SUPER MONKEY BALL BANANA RUMBLE™️ (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sonic, Tails, Knuckles und Amy flitzen als Teil des SEGA PASS DLC zu Super Monkey Ball Banana Rumble™️

IRVINE, Kalifornien – 5. Juni 2024 – SEGA ® freut sich, verkünden zu dürfen, dass Super Monkey Ball Banana Rumble dank des SEGA PASS DLC vier spielbare Charaktere aus dem Sonic the Hedgehog ™-Franchise willkommen heißen wird! Super Monkey Ball Banana Rumble wird am 25. Juni 2024 exklusiv für die Nintendo Switch™-Familie veröffentlicht.

https://youtu.be/bGGo3VfRQ20

Sonic, Tails, Knuckles und Amy rennen, rollen und entfesseln sogar einen Wirbelsturm, wenn sie sich AiAi und der Bande auf ihrem epischen Abenteuer anschließen! Die vier Charaktere werden sowohl im Abenteuer-Modus als auch im Kampf-Modus spielbar sein und ihre eigenen Fähigkeiten mitbringen, die ihnen auf den Strecken helfen werden. Außerdem werden für diese Charaktere alle Items im Spiel von Bananen in Goldringe geändert – als wunderbare Hommage an das Kult-Franchise.

Fans, die die Super Monkey Ball Banana Rumble Digital Deluxe Edition im Nintendo eShop für 69,99 Euro kaufen, werden sowohl die Standard-Edition als auch den SEGA PASS erhalten, der insgesamt SECHS spielbare Charaktere – Sonic, Tails, Knuckles, Amy und zwei weitere spielbare Charaktere – aus ikonischen SEGA-Franchises und ein Set von 15 zusätzlichen SEGA-Charakteranpassungs-Items enthält.

Der SEGA PASS wird außerdem für 24,99 Euro separat erhältlich sein. Diejenigen, die die Digital Deluxe Edition wählen, sparen also! Alle Inhalte werden in den kommenden Monaten erscheinen.

Weitere Informationen über das Spiel und zur Vorbestellung gibt es auf der offiziellen Webseite unter www.BananaRumble.com und auf den offiziellen Social-Media-Accounts auf X , Facebook , Instagram und TikTok . Dort erfährt man auch, welche die zwei weiteren Charaktere des SEGA PASS sind, die SEGA vor der Veröffentlichung des Spiels am 25. Juni bekannt geben wird.

