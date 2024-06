PM: Days of Play: Diese Top-Titel müsst ihr spielen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ronin-Action, knackige Soulslike-Herausforderungen oder packende Horrorgeschichten: Bei den Days of Play 2024 sind auch viele aktuelle Blockbuster-Games wie Alan Wake 2, Rise of the Ronin, Gran Turismo 7 oder Lies of P im Angebot. Sichert euch noch bis zum 12. Juni die Sonderpreise und holt euch euer Lieblingsspiel.

Ein finsteres Ritual sorgt dafür, dass Lilith, die Tochter des Hasses, in die einst von ihr geschaffene Welt Sanktuario zurückkehren kann. Schnell verbreiten sich Verderbnis und gefährliche Monster immer weiter aus. Nur wenige Menschen wagen es, sich der mächtigen Dämonin entgegenzustellen, um die Dunkelheit doch noch zu vertreiben.

Mit eurem im Editor eigenhändig erstellten Charakter brecht ihr in Diablo IV Ultimate Edition zu einem großen Abenteuer in einer weitläufigen offenen Spielwelt auf. Unterwegs schaltet ihr unzählige Bestien aus, levelt eure Spielfigur hoch und rüstet diese mit immer besseren Waffen sowie Rüstungsteilen aus. Hier erwartet euch ein Action-RPG-Highlight.

Diablo® IV – Ultimate Edition

109,99 Euro 54,99 Euro

Achtung: Dieses Angebot ist nur bis zum 9. Juni 2024 gültig!

Der gefeierte Bestsellerautor Alan Wake wird seit dem Jahr 2010 vermisst. Doch kaum jemand weiß, dass er seitdem an einem finsteren Ort gefangen ist, an dem seine eigenen Albtraumkreationen unerbittlich Jagd auf ihn machen. Seine Hoffnung, die Realität so zu verändern, um endlich fliehen zu können, schwindet jedoch immer weiter.

Mit Alan Wake 2 bekommt ihr eines der besten Survival-Horror-Games aller Zeiten während der Days of Play deutlich reduziert. Das jüngste Spiel von Remedy Entertainment bietet eine hervorragende Optik, eine ungemein packende Atmosphäre, eine aufregende Story und eine einzigartig abgedrehte Inszenierung, die ihr unbedingt selbst erleben solltet.

Wenn ihr PlayStation Plus Premium-Abonnent seid, könnt ihr Alan Wake 2 übrigens gute zweieinhalb Stunden ohne Einschränkungen ausprobieren.

Alan Wake 2

59,99 Euro 47,99 Euro

Eine geheimnisvolle Stimme weckt euch, doch eure Heimat Krat ist nicht mehr wiederzuerkennen. In der Stadt sind die Puppen durchgedreht und sich gegen die Menschen gestellt. Außerdem verbreiten sich Wahnsinn sowie eine mysteriöse Krankheit immer weiter. Ob ihr mit Pinocchio herausfinden könnt, was in Krat geschehen ist?

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Soulslikes erschienen, doch nur sehr wenige erreichen ein ähnlich hohen Niveau wie Lies of P. Die düstere Adaption des Pinocchio-Romans punktet mit seiner einzigartigen Atmosphäre und hervorragenden Inszenierung sowie seinem tollen Kampfsystem mit großartigen Bosskämpfen.

Lies of P

59,99 Euro 41,99 Euro

Früher wurde der geradezu legendäre Yakuza Kazuma Kiryu von seinen Feinden gefürchtet. Diese Zeiten sind inzwischen allerdings vorbei. Um seine Familie zu beschützen, hat Kazuma seinen eigenen Tod vorgetäuscht und seinen alten Namen abgelegt. Allerdings versucht jemand, “Joryu” aus der Deckung zu locken.

Seit ihren Anfängen auf der PlayStation 2 leben die Yakuza- beziehungsweise Like a Dragon-Games insbesondere von ihren gut geschriebenen Geschichten und vor allem Kiryu als charismatische wie vielschichtige Hauptfigur. Doch in The Man Who Erased His Name weiß zum Glück auch der Rest des Action-Adventures mehr als zu überzeugen!

Die Deluxe Edition von Like a Dragon Gaiden beinhaltet übrigens das “Legendärer Kämpfer”-Paket. Dank diesem könnt ihr euch im Kolosseum auch mit drei anderen schlagfertigen Yakuza euer Können in den flotten Kämpfen beweisen.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Deluxe Edition

54,99 Euro 32,99 Euro

Über Midgard ist der Fimbulwinter hereingebrochen und damit hat der Countdown zur Götterdämmerung begonnen. Kratos und sein Sohn Atreus wollen sich aus dem drohenden Krieg zwar heraushalten, doch Allvater Odin hat andere Pläne. Können unsere beiden Helden dem Ende der Welt sowie dem Schicksal selbst erfolgreich trotzen?

Mit God of War Ragnarök erwartet euch das bildgewaltige Finale der nordischen Saga. Alle Stärken des bereits herausragenden Vorgängers wurden ausgebaut und Schwächen konsequent ausgemerzt. Hier erwartet euch nicht nur ein durchweg beeindruckend spielbarer Blockbuster, sondern eines der besten PlayStation-Spiele überhaupt.

Als PlayStation Plus Premium-Abonnent dürft ihr God of War Ragnarök in aller Ruhe drei Stunden lang ohne Einschränkungen testen.

God of War Ragnarök

79,99 Euro 49,59 Euro

Da wir gerade schon bei hervorragenden PlayStation-Hits sind: Mit Gran Turismo 7 geht die gefeierte Rennspiel-Simulationsreihe von Polyphony Digital in eine neue Runde. Mit über 400 akribisch nachgebauten Autos dürft ihr euer Können auf diversen weltbekannten Strecken unter Beweis stellen und das dank der Days of Play zum Sparpreis.

Der aktuellste Teil des beliebten PlayStation-Franchise glänzt mit einem unnachahmlichen Fahrgefühl, das ihr dank VR-Unterstützung und einer hervorragenden DualSense-Einbindung noch intensiver erleben könnt als in jedem der Vorgänger. Eine dermaßen realistische Rennspielerfahrung findet ihr in keiner anderen Racing-Sim.

Gran Turismo 7

79,99 Euro 49,59 Euro

Die blutige Herrschaft des Tokugawa-Shogunats über Japan ging nach mehr als 300 Jahren vorüber. Frieden ist dem Inselstaat deshalb allerdings noch lange nicht vergönnt, denn erneut droht das Land im Chaos zu versinken. Als Ronin, ein herrenloser Samurai, reist ihr umher, um einen drohenden Krieg doch noch irgendwie abwenden zu können.

Mit Rise of the Ronin melden sich die Actionspiel-Profis von Team Ninja (Ninja Gaiden) zurück und das sogar exklusiv auf der PlayStation 5! Die größte Stärke des Samurai-Abenteuers ist zweifelsohne sein hervorragendes Kampfsystem, wobei die fantastischen Bosskämpfe die klaren Highlights eurer Reise darstellen. Zudem kann auch die Story überzeugen, die ihr mit euren Entscheidungen selbst beeinflussen dürft.

Die Digital Deluxe Edition kommt natürlich mit einigen nützlichen Boni daher. Enthalten sind unter anderem eine neue Rüstung und Waffen sowie ein digitales Artbook und der stimmungsvolle digitale Soundtrack des Action-Adventures.

Rise of the Ronin™ Digital Deluxe Edition

89,99 Euro 69,29 Euro

Während der Days of Play vom 29.5. bis 12.6.2024 könnt ihr euch nicht nur tolle Spiele zu Schnäppchenpreisen sichern, sondern auch täglich tolle Preise wie PS5 Slim Konsolen, DualSense Wireless Controller, 100 Euro PSN Store Credits oder eine PlayStation VR2 gewinnen.

Besucht unsere Aktionsseite und löst die Aufgabe des Tages, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Unter anderem müsst ihr anhand eines Bildes ein Spiel erraten, die richtige Lösung in unserem kniffligen Audio-Quiz finden oder eure Schnelligkeit beim „Quick Click“ unter Beweis stellen.