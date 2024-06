PM: Shin Megami Tensei V: Vengeance erscheint am 14. Juni PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ich bin Shigeo Komori, der Game Director von Atlus, und wir freuen uns euch Shin Megami Tensei V: Vengeance für PlayStation-Fans bringen zu können. Wir feiern das Erscheinen des neuen Trailers heute mit mehr Details zum Spiel, das am 14. Juni auf PS5 und PS4 erscheinen wird.

SMT V: Vengeance bringt eine Vielzahl neuer Fähigkeiten verteilt über 270 neue und bekannte Dämonen mit, zu denen auch mächtige neue Magatsuhi-Fähigkeiten gehören. Diese Vereinigunsfähigkeiten werden entsperrt, nachdem ihr eine neue Art Talisman, einen Periapt, erhaltet, auf dem die Fähigkeiten und Dämonen genannt sind, die ihr benötigt, um ihn zu nutzen. Sammelt diese Dämonen als eure Verbündeten, um den taktischen Vorteil im Kampf zu haben: lasst furchteinflößende Angriffe los, verbessert eure Chancen mit unterstützenden Skills oder wendet lebensrettende Heilkräfte auf euer Team an.

Mächtigere Fähigkeiten bedeuten mächtigere Gegner – erkundet die apokalyptische Nachwelt bekannt als Da’at und begegnet glühend roten Gegnern, die Magatsuhi-Dämonen genannt werden. Diese Gegner sind stärker als gewöhnliche Dämonen und werden auch jagen, wenn ihr nicht aufpasst! Wenn ihr ihnen entkommt und sie besiegt, werdet ihr mit mehr Macca, EXP und sogar Stat-verbesserndem Harz belohnt. Seid auf der Hut – anders als normale Gegner haben diese Dämonen die kräftigen Magatsuhi-Fähigkeiten.

Als Belohnung für unsere treuen Fans wird der Level-Cap von 99 auf 150 erhöht, wenn bestimmte Bedingungen eintreffen. Zusätzlich wird das Spiel den Schwierigkeitsgrad „Strafe der Gottgeborenen” freischalten, wenn ihr bestimmte Aufgaben erfüllt. Da sind alle gegnerischen Dämonen auf Level 150 – eine Herausforderung auch für die erfahrensten SMT-Fans.

Das Kampfsystem wurde auch in vielen Aspekten durch Updates und Anpassungen verbessert. Ihr könnt jetzt beispielsweise Magische Fähigkeiten auch im Auto-Kampf anwenden. Diese Updates fürs System sowie neue Elemente werden dem Canon of Vengeance und Canon of Creation hinzugefügt.

Spieler können einzelne Dämonen in besonderen Side-Quests kontrollieren. In diesen Quests muss der Spieler die Handlungen des Dämons – zum Beispiel der Fan-Lieblinge Alice und Pixie, aber auch anderer Charaktere wie Nahobeeho – kontrollieren, um eine Vielzahl an Aufgaben außerhalb des Kampfes an unterschiedlichen Orten im Spiel zu erledigen. Diese Quests ermöglichen euch ein besseres Verständnis des Bereichs, indem ihr die spezifischen Fähigkeiten der Dämonen nutzt, um den Bereich zu erkunden und mehr Zeit mit euren Lieblingsdämonen zu verbringen. Sie werden Spielern auch erlauben, Dämonen und ihre Persönlichkeiten und vor allem ihre Meinung von Menschen genauer zu untersuchen. Wenn die Quest beendet ist, kann der Dämon euer neuer Dämonen-Navigator werden!

SMT V: Vengeance bringt euch auch mehr Möglichkeiten, durch ein neues Feature mit den Dämonen zu interagieren. Es heißt „Demon Haunts“ und hier kann der Spieler besondere Gespräche mit Dämonen, Freunden oder sogar Aogami führen, um Nahobinos Fähigkeiten zu verbessern. Erhaltet neue Belohnungen und steigt durch Konversationen in den Leveln auf. Ihr könnt im freien Kamera-Modus sogar ein Erinnerungsfoto von eurem Lieblingsdämon oder -verbündeten machen. Wenn ihr mit den Mitgliedern eurer Dämonengruppe sprecht, wird das ihre Stats verbessern – kommt also regelmäßig zurück in die sicheren Bereiche und unterhaltet euch ein bisschen, um ein unaufhaltsames Team zu erschaffen!

Die Karte zu erkunden ist durch neue Elemente wie Magatsuhi für Fast Travel, einen Himmelsblick für einen weiteren Blick auf den Bereich und einen Blick auf die volle Karte (ohne Abscesses, die bisher den Weg blockierten) einfacher geworden. Magatsuhi Rails bieten euch Abkürzungen und eröffnen mehr Bereiche für die Erkundung als im Original – darunter auch geheime Orte, die nur über die Schienen erreicht werden können. Zur Story von Canon of Vengeance gehören völlig neue Orte in Da’at und wir hoffen, dass Spieler das wundersame daran empfinden können, wenn sie den weiten Shinjuku Ward und den mysteriösen Kerker Shakan erkunden.

Wenn ihr Da’at bereist, ist das kein Stress, wenn ihr einen Quest Navigator bei euch habt – und ihr findet unter der immer größeren Zahl an freundlichen Verbündeten sicher einen perfekten Begleiter für eure epische Reise. Die Erkundung der Nachwelt ist auch noch einfacher dank zweier neuer unterstützender Features für Quest Navigatoren: Sie hinterlassen jetzt eine Rauchspur, sodass ihr ihre Bewegungen nachvollziehen könnt. Und Haltepunkte werden immerzu einen Lichtstrahl von dem Ort aussenden, an dem sie zum ersten Mal entdeckt wurden. Außerdem wird es leichter, die Karte zu lesen, dank einiger einzigartiger Icons und Markierungen für Quests.

Es gab Dutzende von kleinen Updates und Revisionen, um die Dinge interessanter zu gestalten – und zugänglicher. Ein Beispiel ist die vergrößerte Reichweite für das Aufheben von Relikten, die Möglichkeit, jederzeit Tutorials zu lesen, das Erhalten der Initiative auch wenn euch Gegner entdeckt haben, die ihr von hinten angreift, reduzierte Angriffe von Gegnern aus der Luft und mehr Wunder (die verschiedene positive Effekte haben) – und eine weitere Verbesserung und Vermehrung der Handlungen, wenn ihr Dämonen begegnet.

Zuletzt gibt es zwei große Änderungen im Vergleich zum früheren Spiel: Die Fähigkeit, jederzeit auf der Karte zu speichern und nicht nur an den Leyline-Quellen. Und zweitens Estonia, ein Schild, mit dem ihr Begegnungen mit Gegnern abwehren könnt, die von einer Fähigkeit zu einem Wunder befördert wurde und damit dem Spieler erlaubt, Magatsuhi statt MP dafür auszugeben und einen wertvollen Skill-Slot freizuhalten.

Shin Megami Tensei V: Vengeance startet am 14. Juni für PS5 und PS4. Ich hoffe, das Spiel wird euch Spaß machen!