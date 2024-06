Guild Wars 2: Neue Erweiterung Janthir Wilds angekündigt

PC MacOS

Am 4.6. wurde eine neue Erweiterung für Guild Wars 2 angekündigt. Das am 20.8.2024 erscheinende Addon trägt den Titel Janthir Wilds und wird euch in ein neues Abenteuer auf die Janthi-Inseln führen, das ein unten eingebundener Trailer vage beschreibt. Weiterhin werdet ihr die Möglichkeit bekommen, eigene Häuser zu besitzen und fortan Speere als Waffe auch an Land zu benutzen. Es wurden zudem drei vierteljährliche Veröffentlichungen im Lebenszyklus der Erweiterung angekündigt, die neue Kampfevents in das Spiel bringen sollen. Janthir Wilds soll 25 Euro kosten, wobei auch zwei teurere Versionen mit verschiedenen Spielinhalten wie einem zusätzlichen Charakterslot oder 4000 Einheiten Ingame-Währung erscheinen sollen.

Mit der Erweiterung hat Entwickler ArenaNet auch Pläne für einen neuen PvP-Modus angekündigt. Sein Betatest soll dieses Jahr beginnen, weitere Details wurden nicht enthüllt. Mehr Spieler, die an dem Modus später mal teilnehmen könnten, werden vielleicht mit der ebenfalls angekündigten Verfügbarkeit des Spiels im Epic Games Store erreicht. Dabei sollen Spieler auch mit dem Konto von Epic Games das Spiel starten können.