PM: WERDE IN SHIN MEGAMI TENSEI V: VENGEANCE™ ZU EINEM MÄCHTIGEN HALBGOTT (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Werde in Shin Megami Tensei V: Vengeance™ zu einem mächtigen Halbgott

ATLUS hat soeben den Launch-Trailer für das postapokalyptische RPG Shin Megami Tensei V: Vengeance geteilt. Der Trailer stimmt die Spieler auf einen epischen Kampf in einem zerstörten Tokio ein, in dem sie sich für eine Seite in einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen entscheiden können, wenn Shin Megami Tensei V: Vengeance am 14. Juni 2024 erscheint.

Den Trailer gibt es hier:

Shin Megami Tensei V: Vengeance führt die Story von Shin Megami Tensei V auf weitere Plattformen und beinhaltet den brandneuen Handlungsstrang „Buch der Vergeltung“. Das Spiel verfügt über unglaubliche Next-Gen-Grafik, neue Gebiete, Dämonen und Musik, die ein verbessertes Kampfsystem unterstützen, um eine vollere Gameplay-Erfahrung zu liefern.

Später am selben Tag wird ATLUS zudem ein Q&A-Video mit den Entwicklern veröffentlichen, in dem unter anderem Komponist Ryota Kozuka ( 23:30 Uhr MESZ) zuvor von der SMTV-Community eingereichte Fragen beantwortet.

Shin Megami Tensei V: Vengeance erscheint am 14. Juni 2024. Das Spiel kann für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und Steam vorbestellt werden.

Weitere Informationen zu Shin Megami Tensei V: Vengeance gibt es unter https://atlus.com/smt5v/index.html?lang=de .

Über ATLUS

Für seine begeisterten und treuen Fans auf der ganzen Welt steht ATLUS für unvergessliches Gameplay mit narrativem Schwerpunkt. Seit der Gründung im Jahre 1986 hat ATLUS einen Katalog voller beliebter und langlebiger Spielereihen veröffentlicht, darunter auch PERSONA™, das weltweit über 22 Millionen Mal verkauft wurde, sowie die legendären Titel von SHIN MEGAMI TENSEI™. Im Westen werden ATLUS-Spiele von SEGA of America, Inc. mit Sitz in Irvine, Kalifornien, veröffentlicht.

Über SEGA of America, Inc.

SEGA of America, Inc. ist die amerikanische Niederlassung der in Tokio ansässigen SEGA CORPORATION, einem weltweit führenden Anbieter interaktiver Unterhaltung. 1986 gegründet, veröffentlicht SEGA of America innovative und interaktive Unterhaltungsmedien für Konsole, PC, Mobilgeräte und neue Plattformen. 2020 belegte SEGA den ersten Platz in den Annual Game Publisher Rankings von Metacritic. Ihre weltweit beliebten Franchises umfassen Sonic The Hedgehog™, Like a Dragon™, Virtua Fighter™, Super Monkey Ball™ und Phantasy Star Online™, sowie die Persona- und Shin Megami Tensei-Reihe aus dem Hause ATLUS. Seit dem Debüt vor über drei Jahrzehnten gilt Sonic als das Symbol für Unterhaltung schlechthin und ist in unzähligen Spielen, TV-Serien und Filmen zu sehen. SEGA of America hat seine Büros in Irvine und Burbank, Kalifornien.



ⒸATLUS. ⒸSEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.