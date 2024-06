PM: Days of Play: 10 Spiele unter 10 Euro, die ihr nicht verpassen dürft (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Noch bis zum 12. Juni könnt ihr euch bei den Days of Play 2024 tolle Spiele zu Schnäppchenpreisen sichern und an spannenden Aktivitäten teilnehmen. Um euch die Qual der Wahl ein wenig zu erleichtern, stellen wir euch jetzt 10 Spieleperlen unter 10 Euro vor, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Als Jesse Faden müsst ihr im Bureau of Control mysteriösen Ereignissen auf den Grund gehen. Eine finstere Macht ist in das Hauptquartier der geheimnisvollen Organisation eingedrungen, der die gesamte Welt um euch herum beeinflusst. Seid ihr dazu fähig, jene unheilvollen Ereignisse noch aufzuhalten, welche die Menschheit auslöschen könnten?

In der Ultimate Edition ist nach dem Abspann übrigens noch nicht Schluss! In dieser Version des Spiels sind nämlich zwei Story-DLCs enthalten, die Jesses Abenteuer fortsetzen und mit einem anderen Titel des Entwicklerstudios verbinden.

Mit Control: Ultimate Edition haben die Max Payne-Macher von Remedy Entertainment eine einzigartige Spielerfahrung erschaffen, in die ihr unbedingt selbst einmal eintauchen solltet. Insbesondere die zum Schneiden dichte Atmosphäre, der großartige Soundtrack und die packenden übernatürlichen Feuergefechte werden euch in ihren Bann ziehen.

Solltet ihr PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert haben, könnt ihr auf dieses einzigartige Action-Adventure sogar über den Spielekatalog zugreifen.

Control Ultimate Edition

39,99 Euro 9,99 Euro

Eure Heimat im schwedischen Östertörn wurde von gleichermaßen tödlichen wie mysteriösen Maschinenwesen überrannt. Als einer der letzten Überlebenden müsst ihr euch in zermürbenden Guerrillakämpfen immer und immer wieder gegen die Angreifer auflehnen. Hinter jedem Baum und jedem Haus kann ein neuer Feind lauern.

Steht euch der Sinn nach packenden Survival-Horror-Gefechten in einer Open-World, dann solltet ihr euch unbedingt “Generation Zero” genauer anschauen. Baut eure eigene Basis auf, wehrt euch gegen die übermächtig erscheinenden Maschinen und geht ihrem Geheimnis auf den Grund. Wahlweise sogar online mit bis zu drei Freunden.

Generation Zero®

29,99 Euro 7,49 Euro

Mono, ein kleiner Junge, ist in einer finsteren Welt gefangen, doch den Schrecken dieses Ortes muss er sich nicht alleine stellen. Unser junger Protagonist trifft auf Six, ein Mädchen in einem gelben Regenmantel, und beide beschließen, fortan gemeinsam umherzuziehen. Mehr noch: Mono will seine neue Freundin vor einem düsteren Schicksal bewahren!

In Little Nightmares II erwartet euch ein wundervolles kleines Action-Adventure mit einer ungemein packenden Atmosphäre. Das großartige Artdesign und die stimmungsvolle Musik werden euch unwillkürlich in diese Welt hineinziehen, doch die größte Stärke des Titels ist seine Story, die in einem Finale gipfelt, das ihr unbedingt selbst erleben müsst.

Little Nightmares II

29,99 Euro 9,89 Euro

Die Bewohner eures idyllisch gelegenen Heimatdorfes leben seit vielen Jahren in Angst vor der sogenannten Randale. Hierbei handelt es sich um ein katastrophales Ereignis, in dessen Verlauf zahlreiche gefährliche Monster das beschauliche Örtchen attackieren. Nun steht nach 50 Jahren die nächste Randale bevor und ihr müsst euch dafür wappnen.

Auf dem Rücken eures treuen Gefährten und mit einem ordentlichen Waffenarsenal, aus dem ihr wählen könnt, stellt ihr in Monster Hunter Rise gefährliche Bestien zum Kampf. Diese mitreißenden Monsterduelle sind das große Highlight des Action-RPGs, die ihr auch zusammen mit einigen Freunden angehen könnt.

Monster Hunter Rise

39,99 Euro 9,99 Euro

Die wohl berühmteste Videospielheldin überhaupt entdeckt in diesem Abenteuer ein uraltes Mysterium, auf das auch die zwielichtige Organisation Trinity ein Auge geworfen hat. Fortan liefert sich Lara Croft mit Trinity einen erbarmungslosen Wettlauf, um das Geheimnis zuerst lüften zu können. Kann Lara ihre Feinde ausstechen?

Bei der 20-jähriges Jubiläum-Edition bekommt ihr übrigens noch massig zusätzliche Inhalte zum hervorragenden Hauptspiel obendrauf. Hierzu gehören neue Outfits für Lara, neue Waffen, neue Spielmissionen und neue Expeditionskarten. Hier erhaltet ihr die volle Ladung Tomb Raider, die euch sicherlich um die 50 Stunden beschäftigten dürfte.

Mit Rise of the Tomb Raider erwartet euch der zweite Teil der hochgelobten Survivor-Trilogie, die Lara Crofts frühe Jahre beleuchtet. Natürlich müsst ihr dennoch nicht auf die bewährten Stärken der Reihe verzichten, denn dieser Teil bietet eine mitreißend inszenierte Story, krachende Action und angenehm anspruchsvolle Rätsel in alten Ruinen.

Gute Nachricht für PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnenten: Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum ist im Spielekatalog des Angebots enthalten.

Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum

29,99 Euro 5,99 Euro

Sollte euer Herz für waschechte Videospielklassiker schlagen, dürft ihr euch Rez Infinite auf keinen Fall entgehen lassen. Mit Rez Infinite erhaltet ihr eine Neuauflage Kultspiels aus dem Hause Sega, das ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht wurde.

Der psychodelische Rail-Shooter ist auch mehr als 20 Jahre später noch eine einzigartige Spielerfahrung. Grund hierfür ist vor allem der einprägsame Stil in Kombination mit den treibenden Technobeats. In der überarbeiteten Version profitiert ihr zudem von einer höheren Auflösung und 60 FPS sowie optimiertem Sound und VR-Unterstützung.

Ihr habt PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert? Perfekt, dann könnt ihr Rez Infinite ohne weitere Kosten direkt spielen.

Rez Infinite

29,99 Euro 9,89 Euro

Und noch ein kleines Schmankerln für all jene unter euch, die ein Stück Videospielgeschichte selbst erleben möchten. Konamis legendäre Castlevania-Reihe hat gewaltige Fußspuren hinterlassen. Das anspruchsvolle Gameplay und herausragende Leveldesign wissen auch heute noch Spieler an den Controller zu fesseln.

Der Name des Spiels deutet es bereits an: Mit der Castlevania Anniversary Collection erwartet euch eine Sammlung, die insgesamt neun (!) Games beinhaltet. Darüber hinaus sind noch einige digitale Boni in diesem Paket enthalten, die euch unter anderem einen Blick auf die Entstehung dieses absolut ikonischen Videospiel-Franchises werfen lassen.

Castlevania Anniversary Collection

19,99 Euro 3,99 Euro

Als mutiger Held wagt ihr euch in einen finsteren Dungeon hinein, der voller Gefahren steckt. Um eure Überlebenschancen im Kampf gegen Wahnsinnige, furchteinflößende Ghule und andere Feinde zu erhöhen, rekrutiert ihr eure eigene Crew. Doch nicht nur die Monster machen euch zu schaffen, sondern auch Hunger und Stress.

In rundenbasierten Kämpfen müsst ihr in Darkest Dungeon: Ancestral Edition um euer Überleben fighten. Insbesondere der einprägsame Zeichenstil und das spannende Gameplay machen den Spaß an diesem Roguelike-Hit aus.

Außerdem dürft ihr euch in dieser Version des Spiels über mehrere Zusatzinhalte freuen, etwa eine brandneue Story-Kampagne, eine neue Heldin und eine komplett neue Region.

Darkest Dungeon®: Ancestral Edition

36,99 Euro 9,24 Euro

Auch Fans von Sport-Games kommen während der Days of Play auf ihre Kosten. Mit OlliOlli World erwartet euch eine kleine Indie-Perle, die euch in die Welt von Radlandia entführt. Dieses ist ein waschechtes Skater-Paradies und bietet zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Könnt ihr zum nächsten Skater-Star werden?

Die wohl größte Stärke des Arcade-Sportspiels ist nicht sein charmanter Grafikstil oder sein wundervoller Soundtrack, sondern vielmehr seine spielerische Flexibilität. Es ist egal, ob ihr bereits ein Skater-Ass seid und nach immer neuen Highscores strebt oder einfach nur entspannten Spaß haben möchtet. In OlliOlli World kommt jeder auf seine Kosten.

OlliOlli World

29,99 Euro 9,89 Euro

Die Armeen der Hölle haben die Erde erreicht und diese erobert. Nun ist der berüchtigte Slayer die letzte Hoffnung der Menschheit, um die dämonischen Heerscharen noch zurückzudrängen. Ihr müsst alles tun, um das Ende der Welt doch noch zu verhindern.

DOOM Eternal ist der jüngste Ableger der legendären Spielereihe und bietet brachiale Ego-Shooter-Action in Reinform. Mit schnellen Reflexen und einem gewaltigen Waffenarsenal ausgestattet, schneidet ihr durch Dämonen wie ein heißes Messer durch die Butter. Hier bekommt ihr eine der besten Shooter-Erfahrungen der letzten Jahre!

DOOM Eternal

39,99 Euro 9,99 Euro

Wie hunderte andere Spiele ist übrigens auch DOOM Eternal im Spielekatalog verfügbar, den ihr mit eurem PlayStation Plus Extra- oder Premium-Abonnement nutzen könnt.