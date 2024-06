Yakuza - Like a Dragon: Amazon-Serie angekündigt // Startet Oktober 2024

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Amazon Prime Video kündigte heute eine Serien-Adaption zur Like a Dragon-Reihe an. Die wird auf den Titel Like a Dragon - Yakuza hören, nicht aber die Handlung des gleichnamigen siebten Hauptteils der Reihe mit dem Helden Ichiban Kasuga behandeln. Stattdessen wird das erste Spiel der Reihe (als diese im Westen noch Yakuza hieß) adaptiert.

Die Handlung dreht sich also um den Yakuza Kazuma Kiryu und seine engsten Freunde Akira Nikishiyama und Yumi Sawamura. Auch die zeitliche Verortung bleibt wie im Original: Die Story spielt in den Jahren 1995 und 2005. Als Regisseur zeichnet Masaharu Take (Der nackte Regisseur) verantwortlich, während Ryoma Takeuchi in die Rolle des legendären Kazuma Kiryu schlüpft. Als Producer ist auch Masayoshi Yokoyama involviert, der Studiochef von Ryo Ga Gotoku Studio.

Die Serie wird sechs Folgen umfassen. Die ersten drei Episoden erscheinen schon am 25. Oktober 2024. In der Woche darauf, am 1. November, folgen die restlichen drei Episoden. Wer die Geschichte aus der Serie selbst spielerisch erleben möchte, für den empfiehlt sich das vor einigen Jahren veröffentlichte Remake Yakuza Kiwami.

In diesem Jahr konnte Amazon bereits mit einer gut gemachten Serienadaption einer Videospielreihe glänzen: Fallout (zur Rezension von Staffel 1) erhielt überwiegend gute Kritiken und kam auch beim Publikum gut an.