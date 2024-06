Crusader Kings 3: Roads to Power erscheint am 24. September

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Gestern hat Paradox mit Roads to Power die nächste große Erweiterung für das mittelalterliche Grand-Strategy-RPG Crusader Kings 3 angekündigt. Darin lernt ihr neue Wege, um Macht und Ansehen zu erlangen. So erwerbt ihr als reisender Söldner den Ruf als Problemlöser oder Gesetzloser oder sichert euch mit Intrigen einen Platz in Byzanz. Es gibt neue Ereignisse, Regierungssysteme, Pläne und Lebensstile. Der Release erfolgt am 24. September und ist Teil von Chapter 3, dem Erweiterungspass für 2024, das ein kostenloses Kleidungspaket, die Haupterweiterung Legends of the Dead und ein kommendes Ereignispaket Wandering Nobles mit Schwerpunkt auf Charakterreisen enthält. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Roads to Power bietet zwei neue Möglichkeiten, die Welt zu erkunden. Ihr könnt als landlose Abenteurer durch die Welt ziehen, Aufträge erfüllen und eure eigene Machtbasis aufbauen, bis ihr euch stark genug fühlen, ein neues Königreich für euch und eure Gefolgsleute zu beanspruchen. Oder ihr spielt als Adlige im Byzantinischen Reich in einem nicht-feudalen System und intrigiert euch an die Spitze, indem ihr mit anderen mächtigen Familien am Kaiserhof konkurriert und euren Einfluss nutzt, um das politische System zu euren Gunsten zu manipulieren. Dies geschieht, indem ihr starke und befreundete Kandidaten auf den Schlüsselstellen der Macht platziert – sogar auf den Thron selbst.

Die explizit beworbenen Features von Crusader Kings 3: Roads to Power sind: