PM: V Rising: Entwickler-Fokus auf Bosskämpfe (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In V Rising übernehmt ihr die Rolle eines Vampirs, der gerade aus seinem staubigen Grab auferstanden ist und schon lange keine Macht mehr hat. Es ist Zeit, zurückzukommen – und was anderes könnte das bedeuten, als ein blutgetränktes Abenteuer, in dem ihr euch betrinkt und dann wieder als nächtlicher Schatten der Angst auf die Beine kommt?

Hier kommt V Blood dazu. Diese Leute, Monster, Biester und übernatürlichen Wunder sind alle Nachkommen mächtiger Blutlinien. Das magisch verstärkte Blut stellt sich als sehr starke Quelle vampirischer Macht heraus, durch die ihr Blutmagie meistern, eingenommene Fähigkeiten nutzen, Wissen erhalten und sogar magische Geheimnisse erfahren könnt, mit denen ihr Sprüche und Fähigkeiten lernt.

Diese Begegnungen auf Boss-Level gibt es immer wieder und sie stechen hervor. In diesem Post wollen wir euch ein paar Beispiele dafür geben, was euch so begegnen wird und für die fiesen Strategen unter euch gibt es auch schon ein paar Tipps.

Willfred ist Anführer eines kleinen, abgelegenen Dorfes, dessen zurückgezogene Bevölkerung ein schreckliches Geheimnis versteckt. Tagsüber bemerkt ihr bei einem Besuch vielleicht seltsame Details wie angekratzte Oberflächen oder leere Käfige. Aber nur wenn ihr zur richtigen Zeit wiederkommt, werdet ihr die dunkle, hinterhältige Wahrheit des Ortes entdecken und hier von Angesicht zu Angesicht einem Blutdurst begegnen, der an euren eigenen heranreicht.

Der Dorfälteste ist der Anführer seines Rudels und der wohl brutalste Jäger, der euch unter den Werwölfen je begegnet ist. Er wird euch ruhelos jagen und mit Klauen und Bissen angreifen. Ihr solltet ein paar Sprüche zur Verteidigung dabeihaben und am besten auch die Fähigkeit, in kritischen Momenten schnell zu entkommen. Gegen Ende des Kampfs werden auch gefangene Dorfbewohner sich befreien und versuchen zu entkommen. So ist Willfred abgelenkt und versinkt in einem zwanghaften Schlachtfest. Ihr solltet ihn vorher erledigen, damit ihr nicht mit ihm umgehen müsst, wenn er schon gefressen hat.

In den Tiefen von Gloomrot, einer gotischen Höllenlandschaft voll giftiger Abfälle und Mutationen, die sich aus den Ambitionen des menschlichen Strebens nach schneller Evolution ergeben haben, findet ihr Ziva, die Ingenieurin. Sie ist die verrückte leitende Ingenieurin für Waffenentwicklung einer technisch orientierten Fraktion, den Trancendum. Wenn ihr gegen sie antretet, solltet ihr die Angriffsmuster ihrer drei Waffen studieren und ihr experimentelles Arsenal respektieren – sonst steht euch ein frühes Ende eures Nachlebens bevor.

Sie wechselt ihre Waffen im Kampf regelmäßig und entwickelt dabei ihr Angriffsmuster. Wenn sie den Electro Zapper nimmt, müsst ihr aufmerksam und in Bewegung bleiben. Ihr Flammenwerfer ist eine tödliche Gegenangriffswaffe, die ihr wie die Sonne fürchten müsst – hier solltet ihr Abstand halten. Zuletzt hat sie noch eine Gatling Gun, die Kugeln über das Schlachtfeld verteilt, vor denen ihr Schutz finden müsst.

Die Kirche der Erleuchtung ist eine dominierende Partei in Vardoran. Ihre Folge und Verehrung des Lichts sind tief in der Geschichte der Menschheit verankert. Es war das Licht, das Dracula besiegt hat und alle Vampire vor Jahrhunderten in die Flucht schlug. Damit ist es eine der Herausforderungen, die ihr überwinden müsst, wenn ihr aufsteigen wollt.

Raziels Abtei ist voll von göttlichen Energien, die einen unvorbereiteten Vampir verbrennen, wenn er es wagt, einen Fuß auf den heiligen Boden zu setzen. Ihr solltet in Vorbereitung einen Trank brauen, der euch vorrübergehend immun gegen heilige Mächte macht und euch helfen wird, vor den natürlichen Energien des Bereichs geschützt zu bleiben. Ihr werdet damit auch eine Schutzschicht gegen seine Fähigkeiten erhalten.

Macht euch bereit für eine Menagerie heiliger Sprüche von diesem Zauberer-artigen Gegner, der euch mit Projektilen, Flächenangriffen und anhaltenden Lichtstrahlen angreifen wird, denen ihr ausweichen müsst, um die Begegnung zu überleben. Die Strahlen des heiligen Lichts, die er beschwört, machen dieses Ziel schwerer zu erreichen und es wird zur Herausforderung, sich ungehindert zu bewegen. Zerstört die Strahler, um euch Bewegungsraum zu schaffen und sichere Ausweichoptionen.

Er ist einer der End-Game-Bosse in V Rising und wahrscheinlich ein notwendiger Schritt, um genug Macht zu sammeln, Dracula begegnen zu können. Er ist ein grauenhaftes Biest und einer von Draculas Lieblingen – auch wenn er schrecklich deformiert wurde, hat ihn die Gnade es Unsterblichen Königs mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet.

Die unglaubliche Größe des geflügelten Terrors lässt Nahkampf zu einer gefährlichen Option werden. Aber Talzur ist keine einfache Kreatur – er beschwört eisigen Frost, um seine Opfer zu fangen und speit Chaos-Feuer auf nicht rechtzeitig ausgewichene Gegner. Teile des Schlachtfelds stehen ständig in Flammen, also müsst ihr genau darauf achten, wo ihr hinlauft und eure Fähigkeiten sorgfältig einsparen, um nicht in eine der Feuerstellen zu fallen.

Ihr stellt euch hier einem der längeren Kämpfe im Spiel – ein intensiver Angriff, in dem jeder Fehltritt bedeuten kann, dass ihr zerstört werdet. Seid bereit für den geflügelten Horror!

V Rising wird am 11. Juni für PlayStation 5 erscheinen. Wer ein Bundle vorbestellt, erhält fünf Tage früher Zugriff.