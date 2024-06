Tomb Raider: Trailer zur Netflix-Animationsserie

Startermin am 10. Oktober 2024

Netflix hat einen neuen Trailer zur Serie Tomb Raider - The Legend of Lara Croft veröffentlicht – der ist nur rund eine Minute lang, bietet aber diverse kurze Szenen-Schnipsel, in denen Lara mit Vorliebe in Tiefen fällt oder Waffen zückt. Die Animationsserie soll nach den Ereignissen der Reboot-Trilogie angesiedelt sein, die mit Shadow of the Tomb Raider (im Test) endete.

Der Trailer verrät außerdem, wann die Netflix-Serie bei dem Streaming-Anbieter verfügbar wird: Ab dem 10. Oktober 2024 könnt ihr diese animierten Abenteuer von Lara Croft anschauen.