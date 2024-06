PM: Path of Exile 2 kommt für PS5 – inkl. Couch-Co-Op und Cross-Play (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Path of Exile 2 – das Next-Generation und Free-To-Play-Action-RPG von Grinding Gear Games, kommt für PS5 und wird ein großartiges neues Feature, Couch-Co-Op, mitbringen.

Path of Exile war immer schon ein Spiel, das sich toll mit Freunden spielen lässt, aber bisher brauchtet ihr dafür mehrere Geräte. Für Path of Exile 2 wollten wir aber wirklich das Erlebnis vom gemeinsamen Spielen auf die Couch bringen.

Spieler können zusammen auf einem einzelnen Account oder durch den Log-In in zwei verschiedene Path-of-Exile-Accounts auf der gleichen Konsole spielen.

Zusätzlich stellt Path of Exile 2 vollständiges Cross-Play und Cross-Progression vor. Spielt mit euren Freunden ohne irgendwelche Fortschritte zu verlieren!

In Path of Exile 2 gibt es 12 Charakterklassen, zwei für jede Kombination aus Stärke, Beweglichkeit und Intelligenz. Während jede der Klassenvarianten einen anderen Spielstilfokus hat, sind sie doch nur der Anfang. Ihr könnt Fähgkeiten verschiedener Klassen kombinieren, um euren idealen Charakter zu erschaffen.

Jede der 12 Charakterklassen hat drei eigene Ascendancy-Spezialisierungen, sodass euch insgesamt 36 Ascendancy-Klassen zur Wahl stehen.

In Path of Exile 2 gibt es 240 Skll-Gems, die euch zerstörerische aktive Fähigkeiten verleihen und 200 Support-Gems, die das Verhalten anpassen. Verdient die Gems im Fortschritt der Kampagne und kombiniert sie, um euren perfekten Build zu erstellen.

Das hier ist die nächste Generation von Path of Exiles berühmten Skill-Systems. Support-Gems werden jetzt direkt auf Skill-Gems gesteckt, sodass viele der frustrierenden Aspekte des alten Systems eliminiert werden, während wir trotzdem die Tiefe beibehalten. Es ist jetzt möglich, jede Fähigkeit eures Charakters sechsfach zu verlinken.

Der kultige Passive Skill Tree aus Path of Exile kehrt zurück und bringt 1500 Fähigkeiten mit, mit denen ihr euer Spielerlebnis komplett anpassen könnt. Es gibt jetzt Doppelspezialisierung, also die Fähigkeit, einige passive Skillpoints zwischen zwei verschiedenen Fähigkeiten zu verteilen. Sie werden aktiv, wenn die zugehörige Fähigkeit oder Waffe eingesetzt wird. Beispielsweise könnt ihr ein paar Punkte sowohl auf Waffen als auch Fallen haben, oder Eis und Blitz – und wenn ihr zwischen den Angriffen wechselt, werden jeweils die richtigen Fähigkeitenpunkte zugeordnet. So könnt ihr ohne Zusatzkosten in mehreren Bereichen Spezialisten werden.

In Path of Exile 2 gibt es 700 Grundtypen an Ausstattung und jede einzelne davon hat einen einzigartigen Gegenstand, den du finden kannst. Ihr könnt euer Arsenal mit neuen Waffen wie Speeren, Armbrüsten und Flegeln erweitern – oder auch mit unterstützenden Gegenständen wie Foki, Fallen und neudesignten Zeptern.

In Path of Exile 2 gibt es einen Bosskampf in jedem Bereich der Kampagne. Es gibt über hundert Bosse, die ihr auf eurem Weg durch die Akte besiegen könnt und sie alle haben einzigartige Mechanismen, die ihr lernen könnt.

Am Ende der sechs-aktigen Kampagne von Path of Exile 2 erhaltet ihr Zugang zum Endkampf. Jede der mehr als 100 Endgame-Karten beinhaltet einen eigenen Bosskampf. Wir werden noch mehr Überraschungen enthüllen, die euch in Path of Exile 2 im Endgame erwarten.

Path of Exile 2 ist ein vom ersten Path of Exile unabhängiges Spiel. Wir werden weiterhin Expansions für beide Spiele anbieten. Wir bleiben absolut Free-To-Play und werden niemals zu „Pay to Win“ wechseln. Was ihr kauft, habt ihr in beiden Spielen.

Seid beim Early Access auf PlayStation 5 später im Jahr dabei!