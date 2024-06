Summer Game Fest 2024 Überblick

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Obwohl die E3 nicht mehr ist, bleibt Anfang Juni der Zeitraum für die großen Games-Ankündigungen. Vor vier Jahren hat sich Geoff Keighley mit seinem Summer Game Fest als neue Größe etabliert. Einige kleine und größere Publisher haben sich der Marketing-Show indirekt angeschlossen oder zeigen auf eigenen Showcases im selben Zeitraum ihre neuen Titel. Hier der Überblick für die angekündigten Veranstaltungen 2024. Alle Zeiten entsprechen Mitteleuropäischer Zeit.

Freitag 7.6.2024

Summer Games Fest: 23:00 Uhr auf Youtube und Twitch

Samstag 8.6.2024

Day of the Devs: 1 Uhr auf Youtube

Develover Showcase: 2 Uhr auf Youtube und Twitch

Future of Play Direct: 17 Uhr auf Youtube

Wholesome Direct: 18 Uhr auf Youtube und Twitch

Latin American Games Showcase: 19 Uhr auf Youtube und Twitch

Women Led Games Showcase: 20:30 Uhr auf Youtube und Twitch

Future Games Show: 21 Uhr auf Youtube und Twitch

Sonntag 9.6. 2024

Xbox Games Showcase: 19 Uhr auf Youtube und Twitch

PC Gaming Show: 22 Uhr auf Youtube und Twitch

Montag 10.6.2024

Ubisoft Forward: 21 Uhr auf Youtube und Twitch

Im Vorfeld sind bereits einige Informationen bekannt geworden, dazu köchelt die Gerüchteküche mit jedem Tag höher. Ubisoft hat bereits Assassin's Creed Shadows angekündigt, von dem ausgegangen werden kann, dass im Rahmen ihrer eigenen Sendung erstes Gameplay gezeigt wird. Dazu wurde bekannt, dass Microsoft ein neues Spiel aus der Call-of-Duty-Reihe mit dem Untertitel Black Ops 6 zeigen wird. Gerüchteweise soll id Software ein neues Doom-Spiel mit dem Untertitel The Dark Ages ankündigen. 2k hat bereits auf X/Twitter bestätigt, dass ein großer, neuer Titel gezeigt wird. Gerüchteweise handelt sich dabei um Bioshock 4 oder Borderlands 4.

Unter den kleineren Showcases zeigt der "Day of the Devs Showcase" Titel kleinerer Entwickler und ihrer Geschichte, die "Future of Play Direct" und "Wholesome Direct" konzentrieren sich auf kleinere, freundliche Titel, im Fachjargon meist Cozy Games genannt.

Weitere Partner der Veranstaltung sind unter anderem Capcom, Atlus, Bandai Namco, Deep Silver, Electronic Arts, Epic Games, Focus Entertainment, Plaion und Warner Bros. Games, von denen ebenfalls Ankündigungen und Trailer zu erwarten sind. Sony preschte bereits mit seiner eigenen "State of Play"-Ausgabe vor (News auf Gamersglobal).