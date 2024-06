Toys for Bob: Neues Spiel in Partnerschaft mit Xbox

PC

Das ehemalige Activision-Studio Toys for Bob hat angekündigt, gemeinsam mit Xbox an einem neuen Spiel zu arbeiten. Dies ist das erste Spiel des traditionsreichen Studios seit seiner Abspaltung von Activision, die kurz nach der Übernahme durch Microsoft erfolgte. Das Studio, dessen Wurzeln bis in die 80er Jahre zurückreichen, ist unter anderem bekannt für die Franchises Star Control und Skylanders. In den letzten Jahren haben die kalifornischen Entwickler hauptsächlich an verschiedenen Call of Duty-Titeln mitgearbeitet.

Außer der Partnerschaft mit Xbox sind noch keine Details zum neuen Spiel bekannt. Auf X äußerte sich Toys for Bob wie folgt:

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir eine Partnerschaft mit Xbox eingehen werden, um unser nächstes Spiel zu veröffentlichen. Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung, daher werdet ihr vielleicht noch eine Weile nichts von uns hören - aber ihr sollt wissen, dass wir hart an einem Erlebnis arbeiten, von dem wir sooo begeistert sind! Wir können es kaum erwarten, mehr zu erzählen.

Nicht mehr dabei sind Paul Reiche III und Fred Ford, die Gründer von Toys for Bob. Sie haben das Unternehmen bereits 2020 verlassen und arbeiten seitdem unter dem Namen Pistol Shrimp Games an Free Stars - Children of Infinity, einem Nachfolger zu Star Control 2, der vor zwei Wochen erfolgreich auf Kickstarter finanziert wurde.