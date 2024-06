X4 - Foundations: Releasedatum für Timelines und Patch 7.0

PC Linux

Am 31.5. hat Egosoft das Release Datum für die neue Erweiterung ihrer Weltraumsimulation X4 bekannt gegeben. Demnach werden X4 - Timelines, sowie der Patch 7.0 am 20.6 veröffentlicht werden.

Egosoft selbst beschreibt den Patch als ein "monumentales Upgrade". So werden unter anderem die Großschiffe der profitversessenen Teladi und der menschlichen Argonen komplett überarbeitet. Auch sollen die Xenon mit neuen Schiffstypen ausgestattet werden, welche dann sogar von euch geflogen werden können. Darüber hinaus soll es eine Reihe weiterer Spielverbesserungen geben. Dazu gehört unter anderem eine Endspielherausforderung namens „Endkriese“, welche sich explizit an die Veteranen des Spiels richtet. Neben den großen Änderungen wird es auch weitere Quality of Life Änderungen geben.