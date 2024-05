Teaser Die neuesten Spiele-Präsentationen und gemeinsame Wochenendpläne stehen diesmal für Jörg und Hagen auf dem Programm.

Im Wochenschluss-Podcast sind Jörg und Hagen einmal mehr vor den Mikros vereint. Abseits der Vorfreude auf die Retrobörse in Rosenheim und jüngsten Präsentationen von Sony und Konami geht es auch um die größte Sache, die Hagen in Paris sah, welche Spiele bei Jörg bald in den Einkaufskorb fallen könnten und kurz vor knapp geht es noch um Babymetal.

Die Timecodes dieser Folge: