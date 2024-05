PM: Marvel Rivals kommt für PS5: Venom und Adam Warlock enthüllt, Closed Beta für Juli angekündigt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ihr echten Anhänger! Ich bin Stephen Wu, Produzent von Marvel Rivals. Ich freue mich heute bestätigen zu können, dass Marvel Rivals zur PS5 kommen wird und dass ich euch einen neuen Trailer zeigen kann, der zwei weitere Charaktere enthüllt, die ab Tag eins dabei sein werden: Venom und Adam Warlock! Wir wissen, dass ihr Spieler gierig darauf gewartet habt, diese Neuigkeiten zu hören, seit wir das erste Mal im März über Marvel Rivals gesprochen haben. Für die CBT im Juli haben wir Tests für PS5 geplant – haltet eure Controller also bereit!

Ich muss zugeben, dass die Arbeit an Marvel Rivals echt aufregend war. Für das NetEase-Team war es nie einfach, diesen 6-vs-Super-Hero-Team-basierten PVP-Shooter aus der Vielzahl von Ideen auszusuchen. Aber unermüdliches Verbessern und eine echte Verbindung mit dem Marvel-Games-Team ermöglichten uns, ein Spiel zu bauen, auf das wir echt stolz sind.

Wir wollten, dass alle Fans von Marvel Rivals in eine Superhelden-Welt eintauchen, die ganz anders ist als alles, was sie kennen. Ihr seid nicht höherdimensionale Wesen, die SPielfiguren steuern oder Elite-Player, die in hohem Tempo Knöpfe hämmern – ihr SEID die Helden. Wir wollten die Superhelden nehmen und sie wie nie zuvor unter Druck setzen. Nutzt Magneto, um Metal Bulwark einzusetzen, um euer Team vor Projektilen zu schützen. Wählt Hela und beschwört die Mächte von Nastrond, um eure Gegner zu erledigen. Wählt Venom, um die Macht des Symbionten zu nutzen und eure Gegner zu verschlingen, oder wählt Adam Warlock und lasst das Potenzial der Quantenmagie los; etabliert einen Seelenbund mit eurem Team, um anzugreifen oder das ganze Team wiederzubeleben. Und noch besser: setzt Flugfähigkeiten ein, in dem ihr Iron Man, Storm und andere fliegende Superhelden wählt, um Gegner an Luftangriffen zu hindern.

Helden sind in drei getrennte Rollen geteilt, je nach ihren einzigartigen Fähigkeitarten: Vanguard, Duelist und Strategist. Ihr habt die freie Wahl zwischen Rollen und Helden und verbündet euch mit anderem, um ein vielseitiges und dynamisches Lineup für den Kampf zu erschaffen.

In Marvel Rivals sind die Bünde und Freundschaften, die mal nur im Hintergrundwissen existierten, lebendig auf dem Schlachtfeld. Sie werden lebendig durch die Fähigkeit, sich zu Teams zusammenzuschließen, und machen eure Kampfstrategien damit noch reichhaltiger und anders. Magneto kann einen Funken von Scarlet Witchs Chaosmagie erhalten und sein riesiges Stahlschwert nutzen, um Gegner mit einer Welle von Chaos-Energie zu schlitzen. Hulk kann Iron Mans Nano Armer stärken und ihm die Fähigkeit geben, unglaublich mächtige Gammaenergie mit seinem Unibeam zu verschmelzen. Natürlich kann auch die klassische Szene, in der Rocket Raccoon auf Groots Schultern reitet und wild auf den Gegner feuert, im Spiel nachempfunden werden. Wenn ihr überwältigenden Gegnern gegenübersteht, können sogar Venom und die Spider-Totem ihre Streitigkeiten vorübergehend begraben und zu einer vereinten Venomized-Macht verschmelzen, die mit dunklen, tödlichen Spikes übers Schlachtfeld jagt.

Tretet in die Fußstapfen eurer Lieblingshelden und taucht mit dem Kopf voran in eine Vielzahl von Abenteuern ein. Entwickelt eure Saga in den epischen Landschaften von Asgard, das jetzt vom Weltenbaum in Yggsgard verwandelt wurde, indem ihr Jarnborn die Kontrolle entreißt – oder die Kontrolle über Odins königlichen Palast oder Thronsaal an euch reißt.

Hinterlasst eure Spuren in der Cyber-Datenbank von Tokyo 2099, indem ihr einen jungen, beweglichen Spinnenhelden beschützt oder das Große Netz standhaft haltet. Erledigt Gegner mit euren Aktionen und schafft eure eigenen Legenden im Marvel Multiversum!

Jeder Kampf, an dem Spieler teilnehmen, wird neue Möglichkeiten schaffen, das Schlachtfeld mit euren Superkräften zu zerstören. Marvel Rivals lässt euch Wände niederreißen, um Abkürzungen über die Karte zu schaffen oder die Fundamente eines Gebäudes zerstören, um es auf eure Gegner regnen zu lassen. Nehmt die Stärke an, wenn ihr als Hulk eine Brücke zerstört – oder ein Gebäude mit Storms Atmokinese zerschlagt!

Macht euch bereit, als eure Lieblingssuperhelden und -bösewichte aus dem Marveluniversum zu spielen – und das in Kämpfen an den Orten heroischer Taten und kultiger Ereignisse! Erreicht ein neues Level an Teamwork durch die Team-Up-Fähigkeiten, lasst vereinte Superkräfte los und erfüllt damit eure Rolle, zerstört das Schlachtfeld und sorgt dafür, dass ihr in den aufregenden Kämpfen gewinnt, die euch in Marvel Rivals erwarten!

Am Tag, an dem wir auf PS5 starten, haben wir ein besonderes Bonbon für unsere PS5-Spieler: ein exklusives „Scarlet Spider“-Kostüm! Hoffen wir, dass Kaine Parker nichts dagegen hat, dass wir seine Fäden neu sortieren.

Ihr könnt euch auf den Closed Beta Test auf PlayStation im Juli 2024 freuen. Setzt es jetzt auf eure Wishlist!