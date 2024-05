PM: Where Winds Meet: übermenschliche Open-World-Kampfkunst auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Produzent bei Everstone Studio, und ich freue mich euch ankündigen zu können, dass unser Spiel Where Winds Meet für PlayStation 5 erscheinen wird. Wir haben 5 Jahre darein investiert, dieses epische Wuxia-, Open-World-Abenteuer als RPG zu erschaffen – wir freuen uns also wirklich darauf, es euch PlayStation-Fans zu bringen! Wuxia ist ein Genre von Romanen und Kinofilmen, in denen es um Krieger aus dem alten China geht, die oft übermenschliche Fähigkeiten in Sachen Kampfkunst haben – ihr könnt da an Tiger and Dragon oder House of Flying Daggers denken. Dann könnt ihr euch euch selbst vorstellen: ein junger Kämpfer oder eine Kämpferin und ihr habt die Chance, diese faszinierenden chinesischen Kampfkünste zu lernen, um eure Kampffertigkeiten zu verbessern oder – noch interessanter – Rätsel zu lösen und durch die weiten Landschaften zu reisen.

Eure Charaktere nutzen vielleicht die mystischen Mächte von Qinggong, um steile Klippen hochzulaufen oder über die glimmernde Oberfläche des Wassers mit höchster Geschwindigkeit zu laufen – oder die Macht des Chi zu nutzen, um Gegner aus der Entfernung zu besiegen oder Gegenstände außer Reichweite zu holen. Eure Kampfkunstfähigkeiten könnt ihr euch gewinnen, indem ihr Tiere beobachtet und nachahmt. Dann könnt ihr wie ein Drache Feuer speien, wie eine riesige Kröte springen oder wie ein Löwe brüllen – lauter Fähigkeiten, die sich als unglaublich nützlich erweisen, wenn ihr einer Vielzahl von Gegnern gegenüber steht, ob menschlich oder einfach ein gigantischer Bär, den ihr versehentlich gereizt habt!

Where Winds Meet spielt in einer Phase der chinesischen Geschichte, die als Five Dynasties und Ten Kingdoms bekannt ist. Für uns bietet diese Zeit eine aufregende Möglichkeit, denn es waren unruhige Zeiten, in denen wir unsere junge Heldenfigur perfekt einbetten können, um ihren Weg zu schlagen und ihr Schicksal zu entdecken. Es gibt natürlich eine Geschichte, die sich entwickelt und die ihr aufdeckt, während das Spiel fortschreitet. Ihr werdet zum Beispiel das Geheimnis eurer eigenen Identität enthüllen, den historischen Hintergrund dieses epischen Abenteuers verstehen, aufregende Begegnungen mit einnehmenden Charakteren haben und dann vielleicht mit ihnen kämpfen?! Aber darüber verraten wir noch nicht zu viel – das bleibt zu entdecken!

Es ist die Open World im Spiel, die wir euch unbedingt erleben lassen wollen. Sie ist riesig und ihre Teile gehen nahtlos ineinander über. Ihr werdet überwältigt sein von beeindruckenden Landschaften. Ihr werdet durch ganz unterschiedliche Regionen reisen, die viele historische und kulturelle Landmarken enthalten, mit verschiedenen lokalen NPCs interagieren und den Wuxia-Einfluss genießen, der sich so deutlich in den Rätseln und in der Geschichte, der Erzählweise und den „Wuxia-Geschichten“ zeigt. Ob es das seltsame Verhalten eines Dorfbewohners in der Qinghe-Region ist oder die Macharten der verschiedenen Parteien im Spiel, wir glauben, dass sie euch nur tiefer in die Erzählung bringen werden, die unter der Martial-Arts-Geschichte liegt.

Where Winds Meet ist stark auf das Thema Kampfkunst fokussiert und wir legen großen Wert auf die Präsentation der Kampfkunst-Elemente (Wuxia) im Spiel. Waffen sind ein wichtiger Teil eurer Kampffertigkeiten. Wir möchten damit eine Reihe einzigartiger Waffen für Wuxia-Kampfkunst ins Spiel bringen wie Speere, Fächer, Doppelklingen, Schirme und Gleve.

Zu den Waffen kommen Kampffertigkeiten, die ebenso wichtig sind, was ein Erbe und eine Erweiterung traditioneller chinesischer Kampfkünste, Kung Fu, ist. Dazu gehören einige echte Kampfbewegungen und andere, die scheinbar die Gesetze der Physik überwinden und romantische und fantastische Elemente ins Kampfsystem bringen.

Wir hoffen, dass wir Spieler auf der ganzen Welt vom einzigartigen Charme der Wuxia-Kämpfe überzeugen können. Ihr könnt Accupoint Hit nutzen, um eure Gegner kurzfristig einzufrieren, oder den Chi Grip nutzen, um eure Gegner zu entwaffnen und einen Gegenangriff zu starten. Ihr werdet euch auch auf einige mächtige Gegner gefasst machen müssen. Es ist die Weite der Strategien und die Vielfalt der Waffen und Fähigkeiten, die Where Winds Meet so interessant machen. Wir glauben dran und hoffen, dass auch PlayStation-Fans uns zustimmen werden!

Wir hoffen, dass ihr das Szenario spannend, reichhaltig, herausfordernd und erfrischend anders finden werdet. Wir werden die Spielsteuerung natürlich für PlayStation und den DualSense-Controller optimieren und euch damit ermöglichen, die Kampfkunstgeheimnisse und -bewegungen in einem nahtlosen und unvergesslichen Abenteuer zu erleben.

Bleibt am Ball für mehr Neuigkeiten rund um Where Winds Meet für PlayStation 5.