PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammlerstücke für Juni 2024 (Sony Playstation Blog)

PlayStation Stars-Mitglieder. Der Juni ist bald da! Wir freuen uns, euch die Updates dieses Monats vorstellen zu können. Dazu gehören spezielle „Days of Play“-Kampagnen, neue digitale Sammelobjekte, die ihr mit euren Punkten kaufen könnt, und ein paar andere Überraschungen. Folgendes solltet ihr darüber wissen.

Jetzt erhältlich

Feiert die Days of Play mit einer veränderten Vitrine und präsentiert eure digitalen Sammlerstücke.

Jetzt erhältlich

Verpasst Dredge nicht– jetzt im PlayStation Plus-Spielekatalog enthalten! Begebt euch auf eine ganz persönliche Reise, entdeckt Fische und Geheimnisse und verdient euch die Trophäe „Introductions“, um das digitale Sammelobjekt DREDGE-Boot zu ergattern.

Jetzt erhältlich

Spielt zur Feier der Aufnahme von Lego Marvel Superheroes 2 in den PlayStation Plus-Spielekatalog eines dieser Spiele aus dem Katalog und verdient euch 75 Punkte.

— Lego Marvel Superheroes 2

— Gotham Knights

— Marvel’s Guardians of the Galaxy

— Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

— GigaBash

Erscheinungsdatum: 4. Juni

Schaut euch die neuen monatlichen PlayStation Plus-Spiele an. Spielt eines dieser Spiele, um ein paar Punkte zu erhalten.

Erscheinungsdatum: 4. Juni

Es ist Zeit, die Welt vor den verdorbenen Schöpfungen des Zeugen zu befreien. Reist ins Herz des Reisenden, um die Hüter zu versammeln und den Krieg von Licht und Dunkelheit zu beenden. Das ist unsere letzte Hoffung. Spielt Destiny 2: Die Finale Form auf PS4 oder PS5, um ein digitales Sammelobjekt zu erhalten.

Destiny 2: Die Finale Form jetzt vorbestellen: Destiny 2: Die Finale Form + Jahrespass.

Erscheinungsdatum: 6. Juni

Seht euch die Liste der neuen PS VR2-Spiele an und erlebt mit PlayStation Plus Premium eine neue Realität. Spielt eines der unten aufgeführten Spiele, um euer digitales Sammelobjekt zu erhalten.

— Ghostbusters Rise of the Ghost Lord

— Walkabout Mini Golf

— Before Your Eyes

Erscheinungsdatum: 7. Juni

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition ist nun Teil des PlayStation Plus-Spielekatalogs. Feiert mit uns und holt euch die „Getting Started“-Trophäe, um ein paar Punkte zu verdienen.

Erscheinungsdatum: 11. Juni

Der PlayStation Plus-Klassikerkatalog wächst immer weiter. Spielt eines der folgenden neu hinzugefügten Spiele und verdient euch das digitale Sammelobjekt „Münze der Klassiker“.

— Tomb Raider Legend

— Star Wars: The Clone Wars

— Sly Cooper & The Thievius Raccoonus

Erscheinungsdatum: 18. Juni

Sie sind wieder da! Die Spengler-Familie verbündet sich mit den originalen Ghostbusters, um die Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren. Feiert die Veröffentlichung von Ghostbusters: Frozen Empire. Spielt ein beliebiges Spiel auf PS4 oder PS5, um euer digitales Sammlerstück „Mini-Puft-Chaos“ zu erhalten.

Lasst euch außerdem nicht das digitale Sammelobjekt „Slimer“ entgehen– jetzt im Prämienkatalog verfügbar.

