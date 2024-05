PM: Ballad of Antara ist ein welten-veränderndes RPG: ab 2025 auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hi! Ich bin Yang Yang, Chef von Tipsworks Studio bei Infoldgames. Ich freue mich, der grandiosen PlayStation-Community unser neues Spiel vorstellen zu können: Ballad of Antara. Dieses großartige neue Action-RPG ist eine neue IP, die mit der höchsten Detailtreue gestaltet wurde und Free-To-Play sein wird. Bitte werft einen Blick auf unseren Enthüllungs-Trailer:

Für dieses neue IP haben wir uns vorgenommen, eine riesige Welt zu erschaffen – sowohl geographisch als auch kulturell. In der normalen Version dieser Welt leben normale Leute. In einer anderen Version davon erwarten euch seltsame Erscheinungen und Begegnungen. Wir nennen diesen unvorstellbaren Teil der Welt “Para”. Die grundlegenden Essenzen der echten Welt verschwinden und werden in Para von der Invasion einer unsichtbaren Macht gefangen – hier beginnt unsere Geschichte.

Ihr werdet Abenteuer der zwei verwobenen Schicksale in exotischen Landschaften erleben. An jedem neuen Ort, den ihr bereist, werdet ihr einen handgemachten Spielort vorfinden, der feinsäuberlich auf die Erkundung durch euch ausgelegt ist. Jedes Ziel hat einen eigenen Para, weil seine ureigene Essenz gestohlen wurde. So erlebt ihr ganz unterschiedliche Biome, Geschichten, Helden und Gegner.

Ballad of Antara ist ein Action-RPG mit unterschiedlichen spielbaren Charakteren. Jeder Charakter hat die Fähigkeit, zwischen den Welten von Normalität und Unvorstellbarkeit zu reisen. Wir nennen sie “Agbesandte”. Jeder Abgesandte hat eine eigene Klasse, Spielfertigkeiten und eine eigene aufregende, mysteriöse Geschichte zu erzählen.

Diese Abgesandten auf der Welt zu finden und zusammenbringen, eure Kräfte zu stärken und die Wahrheit hinter der Ruhe dieses Landes aufzudecken, sind eure Hauptziele in Ballad of Antara. Das junge Mädchen, das ihr am Ende des Enthüllungstrailers seht, ist der Schlüssel zu diesem Unterfangen. Ihr werdet ihr helfen, die Zerstörung wieder zu heilen, die diese verlassene Welt erlebt hat. Dazu geht ihr mit ihr durch Prüfungen, Wendungen und Konfrontationen und werdet Zeuge, wie sie daran wächst.

Neben der einnehmenden Geschichte für Einzelspieler bietet Ballad of Antara auch die Multiplayer-Option für bis zu 3 Spieler. Ihr könnt euch also auch mit Freunden oder anderen Spielern aufmachen, den Herausforderungen im Land zu begegnen. Dazu zählen Geschichten-Quests und feinsäuberlich gestaltete Dungeons.

Für uns steckt im Spiel ein Riesenunterfangen der letzten vier Jahre. Heute freuen wir uns, es euch endlich enthüllen zu können, während wir noch hart an der Arbeit sind, um das Spiel 2025 veröffentlichen zu können. Nach dem Launch planen wir, das Spiel immer wieder mit neuen Abgesandten zu erweitern, neuen Zonen und der Fortsetzung der Geschichte.

Wir hoffen, dass die Welt von Ballad of Antara euch begleiten wird und mit euch für Jahre wachsen wird. Wir werden noch dieses Jahr mehr vom Spiel zeigen und planen, mit unseren Freunden von PlayStation zusammenzuarbeiten, um euch einen Beta-Test von Ballad of Antara zur PS5 zu bringen, wenn wir bereit sind.