PM: CRUNCHYROLL PRÄSENTIERT DEN FILM „BLUE LOCK DER FILM -EPISODE NAGI-„ (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Crunchyroll präsentiert den Film „BLUE LOCK DER FILM -EPISODE NAGI-„

– Zu dem actiongeladenen Sport-Anime-Film wird sowohl ein deutscher Trailer als auch ein japanischer Trailer mit englischen Untertiteln veröffentlicht. –

Inhalt des Films:

„Das ist lästig.“ Das war der Lieblingsspruch von Nagi Seishiro, einem Schüler im zweiten Jahr der Highschool, während er sein langweiliges Leben lebte. Bis Mikage Reo, ein Klassenkamerad, der davon träumte, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, Nagis verborgenes Talent entdeckte und ihn inspirierte, Fußball zu spielen und sein herausragendes Talent zu teilen. Eines Tages erhält er eine Einladung zum geheimnisvollen BLUE LOCK-Projekt. Was ihn dort erwartet, ist eine Begegnung mit den besten Stürmern aus dem ganzen Land. Nagis Traum, der Beste zu werden, wird ihn zusammen mit Reo in eine Welt führen, die er nie gekannt hat.

Ein Wunderkind kann nur geformt werden, wenn jemand ihn entdeckt…. Jetzt wird der Stürmer Nagi Seishiros mit seinem unglaublichen Talent und seiner Persönlichkeit die Fußballwelt in Brand setzen.

Über BLUE LOCK:

BLUE LOCK folgt den Träumen von 300 Oberschülern, die darauf abzielen, absolute Spitzenstürmer zu werden und die japanische Männer-Nationalmannschaft zum Sieg im nächsten Weltcup-Turnier zu führen. Wenn sie jedoch aus dem BLUE LOCK-Trainingsprogramm eliminiert werden, werden sie nie in der Lage sein, für die Nationalmannschaft zu spielen, und ihre Karriere ist beendet. Nur einer, dessen Ego und Können alles übertrifft, wird als Sieger hervorgehen. Basierend auf dem preisgekrönten Manga gleichen Namens, geschrieben von Muneyuki Kaneshiro, illustriert von Yusuke Nomura und veröffentlicht im Weekly Shonen Magazine von Kodansha, mit über 30 Millionen Exemplaren im Umlauf. In Deutschland wurde der Manga von Crunchyroll veröffentlicht. Der Anime debütierte im Oktober 2022 und war während seiner Simulcast-Saison eine der beliebtesten Serien. Die erste Staffel von BLUE LOCK ist derzeit auf Crunchyroll verfügbar.

Credits: Regie von Shunsuke Ishikawa. Originalgeschichte von Muneyuki Kaneshiro. Manga von Kouta Sannomiya. Charakterdesign von Yusuke Nomura. Komposition und Drehbuch von Taku Kishimoto. Musik von Jun Murayama. Produziert von Eightbit.

Voice Cast (Japanisch | Deutsch):

Kinostartdatum in Deutschland und Österreich: 23. Juli 2024, nur in Kinos, sowohl in der japanischen Originalversion mit deutschen Untertiteln als auch in der deutsch synchronisierten Version

DACH Vertriebshändler: Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment

©Muneyuki Kaneshiro, Kota Sannomiya, Yusuke Nomura, KODANSHA/BLUE LOCK MOVIE Production Committee.

Hinweis des Herausgebers: Bitte beachten Sie, dass der Titel des Films und der Serie in Großbuchstaben geschrieben werden sollte – „BLUE LOCK“ und „BLUE LOCK DER FILM -EPISODE NAGI-„.

