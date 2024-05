PM: Infinity Nikki: ein Open-World-Anziehspiel für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Producer von Infinity Nikki und Gründer von Infold Games. Ich freue ich, mich euch die neusten Entwicklungen zu unserem Spiel teilen zu können. Infinity Nikki erscheint für PS5 und startet mit dem Beta-Test für PS5 schon im Q3 2024!

Habt ihr von Nikki gehört? Die Serie wird von Infold Games entwickelt und beinhaltet eine Reihe von Anzieh-Spielen, die sich über 12 Jahre entwickelt haben. Nikki ist mit ihren Fans gewachsen und in jeder neuen Generation zielen wir darauf ab, größer zu werden und die Technologie zu verbessern. Wir fordern uns immer wieder heraus, die Qualität unserer Serie zu verbessern. In dieser fünften Iteration, Infinity Nikki, verschmelzen wir Anzieh-Spielen mit dem Open-World-Genre und erlauben Nikki, die Welt mit Hilfe der besonderen Fähigkeiten, die ihr die Outfits verleihen, zu erkunden. Die Welt ist warm und fröhlich – für mehr Spaß am Spielen und einen Funken im Leben der Spieler.

Die Nikki-Serie spielt in Miraland. Auf diesem Kontinent ist Styling nicht einfach ein Versuch, schöner auszusehen. Gute Outfits verleihen auch magische Kräfte. In den früheren Spielen hatte Nikki die Mission, Miraland zu retten und sie verlässt sich auf die Kraft des Stylings, um das Schicksal der Welt zu ändern. Je nach Nation ist die Kleidung unterschiedlich – von überragend bis fantastisch – und das beeinflusst Nikkis Reise.

Infinity Nikki eröffnet ein neues Kapitel: Nikki und ihr Freund Momo kommen in einem Miraland einer anderen Zeitlinie an: eine große Welt erstreckt sich vor ihnen und bringt unendliche Möglichkeiten und mehr Herausforderungen mit sich. Aber: Nikki ist wie immer unerschütterlich.

Nikki reist mit Momo durch Miralands außergewöhnliche Nationen – jede davon mit einer eigenen einzigartigen Kultur und Geschichte. Sie begegnen allen möglichen Leuten und Kreaturen, voller Kreativität und Launen. Sie werden auch außergewöhnliche Outfits unterschiedlicher Stile sammeln können. Auf ihrer Reise begegnen Nikki und Momo besonderen Szenarien und verwirrenden Rätseln. Sie überwinden diese Herausforderungen zusammen und zeigen so die Stärke ihrer Freundschaft.

Im Trailer des Spiels zeigt Nikki verschiedene Outfits und die besonderen Fähigkeiten davon.

Schwebe-Outfit: Nikki wird leichter und kann mühelos über Hindernisse schweben.

Reinheits-Outfit: Nikki lässt magische Kugeln frei, die Kreaturen retten könnenn, die von dämonischer Energie korrumpiert wurden.

Gleit-Outfit: Nikki bewegt sich durch den großen Steinwald und kann dieses Outfit tragen, um auf einer Blume, die sie damit beschwört, durch die Luft zu gleiten.

Schrumpf-Outfit: Nikki kann hiermit schrumpfen und auf Momos Kopf sitzen, um durch enge Passagen zu kommen. Momo zu steuern gibt euch eine ganz neue Spielperspektive. Momo ist so winzig, dass er leicht in enge Räume kriechen kann wie zum Beispiel Löcher in Bäumen oder eine Kanone. Er kann auch mit besonderen Mechanismen interagieren – zum Beispiel kann er Luftströme nutzen, um sich höher zu heben und hohe oder versteckte Orte zu untersuchen.

Fliegen, Reinigen, Gleiten, Schrumpfen … wir haben Spielern eine Reihe von Outfits gegeben, die ihnen helfen werden, komplexe Umgebungen und Herausforderungen zu überfinden und eine neue Perspektive auf die Open-World-Erkundung zu bekommen. Wir laden euch ein, unendlichen Spaß zu erleben!

Miraland ist auch eine Welt, in der ihr euch entspannen und Spaß haben könnt, ohne irgendwelcche Sorgen zu haben.

Tragt unterschiedliche Outfits fürs Fischen, Käferfangen (mit einem Netz) oder um Wolle von einem Schaf zu sammeln. Mit einem sehr ausgefeilten Sammelsystem kann Nikki die Materialien, die sie sammelt, schließlich nutzen, um Outfits zu erstellen. Ob ihr auf einer Lichtung zwischen den Blumen herumtollt oder neben einem Fluss: ihr könnt faszinierende Kreaturen treffen! Es gibt einen Fisch, der wie ein Taschentuch geformt ist, eine Katze mit T-Shirt-artigem Fell, einen Wurm, der wie ein Socken aussieht – alle Zweige und Blüten können euch überraschen!

Wir haben auch Momo, Nikkis Abenteuerkumpel, mit einer Kamera ausgestattet. Seine Einstellungen können angepasst werden und so habt ihr ein riesiges Photostudio in der Welt. Genießt die wunderschönen Landschaften in Miraland und zieht Nikki eure Lieblingsstyles an. Macht davon großartige Fotos!

Wenn ihr jemanden trefft, der euch eine Fahrt im Heißluftballon anbietet, nutzt die Gelegenheit, den überwältigend schönen Sonnenuntergang über Miraland aus der Höhe zu erleben!

Auf eurem Weg durch das Spiel erlebt ihr aufregende Herausforderungen, für die ihr unterschiedliche Fähigkeiten der Outfits braucht.

Die Level verbinden Rätsel-Lösen, Sammeln und Jump ’n Run. Nikki und Momo rasen in Minenwagen wie der Wind, navigieren sich durch die Miniaturwelten des Schönheitslabors oder fliehen in Wägelchen vor Geistern. Jedes Diorama-artige Level bringt eigene Herausforderungen und dank verschiedener Gimmicks und Designs viel Spaß mit sich.

In der Welt von Infinity Nikki ermöglicht das Styling Nikki, ganz unbeschwert mal dies und mal das auszuprobieren und das ist der Schlüssel zu Miralands unendlichen Möglichkeiten. Wir glauben, dass ihr hier eine bisher ungekannte Spielerfahrung machen werdet.

Danke für euren Support von Infinity Nikki! Wir starten bald für PS5 und freuen uns darauf, euch in Miraland zu treffen!