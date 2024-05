PM: Ubisoft Forward am 10. Juni zeigt Star Wars Outlaws™, Assassin’s Creed® Shadows, XDefiant und weitere Inhalte (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 31. Mai 2024 – Ubisoft® enthüllte weitere Informationen über die Ubisoft Forward-Konferenz, welche am 10. Juni um 21:00 Uhr (12:00 PM/PT) startet. Die Show wird exklusive Einblicke in Star Wars Outlaws™, Assassin's Creed® Shadows, das kürzlich veröffentlichte XDefiant und vieles mehr bieten. Zudem läuft vor der offiziellen Konferenz ab 20:30 Uhr eine 30-minütige Pre-Show, in der kommende Updates für Live-Games vorgestellt werden.

Der offizielle Stream der Ubisoft Forward kann über die Webseite Ubisoft.com/Forward verfolgt werden, oder auch über die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle von Ubisoft. Auf YouTube stehen englische Untertitel, Audiodeskription und amerikanische Zeichensprache zur Verfügung.

Alle, die auf Twitch zuschalten, können Twitch-Drops verdienen, indem sie die Show auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Ubisoft oder bei offiziellen Co-Stream-Partner:innen unter der Kategorie „Special Events“ anschauen und ihren Ubisoft-Account verknüpft haben.

Es gibt folgenden Twitch-Drops zu verdienen:

Weitere Updates, aktuelle Neuigkeiten und Highlights der Show gibt es auf dem offiziellen Ubisoft-Blog unter news.ubisoft.com.

