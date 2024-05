Skald - Against the Black Priory: Retro-8-bit-Gruppen-RPG erschienen

PC MacOS

Nach sechs Jahren Entwicklungszeit ist das klassische Gruppen-CRPG Skald - Against the Black Priory, gestern am 30. Mai 2024 für PC und Mac erschienen. Und wenn wir von "klassisch" sprechen, kann dieser Titel kaum klassischer sein. Nicht nur, dass sich das kleine norwegische Entwicklerteam High North Studios rund um CEO und Lead-Designer Anders Lauridsen an All-time-Klassikern wie Ultima orientiert hat, auch haben sie dem Spiel eine 8-bit-Optik samt C64-Farbpalette verpasst. Legendäre Tugenden des altehrwürdigen Genres, wie Charaktergenerierung, Gruppeninteraktion, Rundenkämpfe, epische Story, große Oberwelt samt Dungeons im Untergrund sollen mit modernen Features wie Beleuchtung, Animationen, Komfortfunktionen, Gamebook-RPG-Anleihen und Roguelike-Komponenten kombiniert werden.

In Skald - Against the Black Priory stellt ihr euch mit eurer tapferen Gruppe von Abenteurern dunklen Mächten und dem besagten Priorat (Kloster) entgegen, lernt einzigartige Charaktere kennen, fechtet erbarmungslose Kämpfe aus und versucht den von H. P. Lovecraft inspirierten Horror zu überstehen. Skalde waren zur Zeit der Wikinger im Übrigen Barden-Krieger und Poeten, die am Hofe der Fürsten und Jarls deren "große Taten" in Sagen, Heldengeschichten und Liedern für die Nachwelt festhielten. Den Launchtrailer könnt ihr euch unter der News anschauen.

Anders Lauridsen arbeitet seit 2018 an dem Spiel, hat zunächst eine eigene Engine in Unity entwickelt und das Oldschool-Konzept diversen Publishern präsentiert. Seit 2021 gibt es eine Partnerschaft mit Publisher Raw Fury, die die Finanzierung und den Vertrieb übernommen haben. In den letzten Jahren gab es bereits vereinzelt den Versuch, die Magie der alten "Ultima-Likes" neu zu beleben. Prominenteste Beispiele seien mit Moonring, Nox Archaist oder Realms of Antiquity - The Shattered Crown sowie Lowlander genannt. Nun reiht sich Skald - Against the Black Priory in die Liste ein. Es bleibt abzuwarten, ob der Titel die "alten Hasen" genauso überzeugen kann wie junge Spieler, die durch das Retro- und Oldschool-Design neugierig geworden sind.