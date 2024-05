Return to Silent Hill: Blick hinter die Kulissen

PC PS5

Bei der gestrigen Silent Hill Transmission zeigte Konami nicht nur rund 14 Minuten Gameplay aus dem Remake von Silent Hill 2, sondern ließ auch Christophe Ganse zu Wort kommen, den Regisseur der ersten Silent Hill-Verfilmung und nun auch des auf Silent Hill 2 basierenden Films Return to Silent Hill.

Ganse spricht unter anderem davon, dass wie im ersten Film, Tänzer die Monster verkörpern werden, um ihnen eine besondere Präsenz am Set zu geben und dass die Dreharbeiten auch davon profitieren würden, dass sich in der Filmcrew viele Fans der Vorlage finden würden. Dazu sind diverse Aufnahmen der Dreharbeiten zu sehen. Return to Silent Hill soll 2025 in die Kinos kommen.