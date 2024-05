PM: Dynasty Warriors: Origins für PS5 erscheint 2025 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als das erste Dynasty Warriors 1997 erschien, sollten wir nicht ahnen, dass Koei Tecmo 27 Jahre später eine elektrisierende Fortsetzung der Serie herausbringen sollte, was Dynasty Warriors zur nächsten Generation der Action-Spieler bringen wird.

Dynasty Warriors: Origins lässt die größte Armee, die wir in der Geschichte der Serie gesehen haben auf euch los – und stellt einen neuen Helden mitten in der 1-vs-1000-Action vor, für die das Franchise berühmt wurde. Aber bevor ich da noch weiter drauf eingehe, werft einen Blick auf den Ankündigungstrailer:

Dynasty Warriors: Origins wird von einem fantastischen Team bei Omega Force entwickelt, einem Team, das wirklich bereit für einen frischen Start mit diesem Spiel ist (inklusive neuem Logo!) – und wir wollen mit Origins beweisen, dass wir nicht nur zurück zu unseren Hack-and-Slash-Wurzeln kommen, und unseren Fans die Action bringen, nach der sie sich sehnen, sondern dass wir auch Erwartungen ganz neu definieren werden! Ich bin sicher, dass wir mit diesem Spiel eine außergewöhnliche Erfahrung liefern, die wir bisher in der Serie nicht umsetzen konnten. Damit starten wir eine neue Geschichtserzählung für Dynasty Warriors und Omega Force!

Seit Dynasty Warriors 2 (das erste Dynasty Warriors war ein Kampfspiel), hat sich die Serie in ihrem Kern immer um einen „Empfinden von Realismus auf dem Schlachtfeld“ und „die Aufregung in 1-vs-1000-Kämpfen“. In Dynasty Warriors: Origins kehren wir zu diesen Wurzeln zurück, um ein Non-Stop-Action-Spiel zu liefern, das nicht nur unseren treusten Fans gefallen wird, sondern allen Spielern auf der Welt. In Dynasty Warriors: Origins konnten wir das Spannungsgefühl auf dem Schlachtfeld noch hochjagen und dabei auch die unglaubliche Aufregung rüberbringen, die sich ausbreitet, wenn man entgegen aller Wahrscheinlichkeiten den extremsten Kampf überstanden hat, den wir je erschaffen konnten.

Um das zu erreichen, holen wir alles aus der PS5-Hardware raus und erschaffen ein ganz neues Kämpfer-artiges Schlachtfeld, auf dem ihr von massiven Armeen so weit das Auge reicht herausgefordert werdet! Mit dieser überwältigen Zahl und Größe einer gegnerischen Armee, die auf euch zukommt, müsst ihr schnell handeln und euch stark machen, wenn ihr überleben wollt. Zusätzlich zu eurer eigenen Schlagkraft müsst ihr euch mit alliierten Armeen abspreche und die taktischen Aspekte des Spiels genießen, um die Horden von Gegnern auszuschalten. Das wird unser spannendster Kampf!

Aber das ist nicht alles: zum ersten Mal in der Geschichte von Dynasty Warriors werden wir euch das Chaos der Three Kingdoms aus den Augen eines „namenlosen Helden“ zeigen. Ihr spielt euch durch die historische Geschichte von Krieg und blickt dabei durch die Augen unseres neuen Protagonisten, sodass ihr das riesige Land China und seine zeitlosen Soldaten und Generäle wie nie zuvor erleben könnt.Bleibt dabei für mehr Informationen in den kommenden Monaten und lasst uns euch mehr über den neuen namenlosen Helden erzählen, der mit euch um die Three Kingdoms kämpft: bis zur Erscheinung von Dynasty Warriors: Origins 2025.