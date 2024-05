Ballad of Antara: Soulslike bei State of Play angekündigt

PS5

Das Soulslike-Genre erfreut sich weiter großer Beliebtheit, auch der Shanghaier Entwickler TipsWorks will in diesem Becken große Wellen machen: Im Zuge der jüngsten State of Play wurde der neue Titel Ballad of Antara vorgestellt. Der Ankündigungstrailer zeigt kurze Kampfszenen, Monster und mehrere Charaktere, unter anderem einen Krieger, der stets ein Kind auf seinem Rücken trägt.

Das Action-RPG soll 2025 für PlayStation 5 erscheinen. TipsWorks veröffentlichte zuvor bereits das Soulslike Pascal's Wager, dass zunächst für Mobile-Plattformen und später auch für PC erschien.

Vom Publisher Infold Games wurden in der selben Präsentation zudem das bunte Open-World-Spiel Infinity Nikki gezeigt, in dem die Anime-hafte Protagonistin in immer neue Kleider schlüpft, um ihre Fähigkeiten zu verändern.