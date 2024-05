God of War Ragnarök erscheint noch 2024 für PC // Erfordert PSN-Konto

PC PS4 PS5

Erst kürzlich erschien Ghost of Tsushima für den PC (im Technik-Check) – vier Jahre nach dem ursprünglichen Release. Beim 2022 auf PS4 und PS5 erschienenen God of War - Ragnarök (im Test) müssen PC-Spieler nun nicht mehr lange auf eine Portierung warten: Im Zuge der heutigen State of Play hat Sony angekündigt, dass Ragnarök am 19. September 2024 auf die Rechenknechte kommt. Wie der Trailer allerdings auch anfangs am Bildrand einblendet, wird ein PSN-Konto beim Spielen des Singleplayer-Abenteuers Pflicht.

Erst vor wenigen Wochen hagelte es lauten Widerstand gegen die PSN-Pflicht bei Helldivers 2 (im Check), die aus technischen Gründen zum Launch ausgesetzt wurde und später wieder eingeführt werden sollte – obwohl der Titel auch in Ländern verkauft wurde, deren Einwohner kein PSN-Konto anlegen können. Sony ließ dann vom verpflichtenden PSN-Konto bei Helldivers 2 ab und auch bei der besagten PC-Version von Ghost of Tsushima brauchte es nur für den separaten Koop-Spielmodus ein PSN-Konto.