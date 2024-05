PM: Skydance‘s Behemoth: erstes PS VR2-Gameplay enthüllt, erscheint im Herbst 2024 für PlayStation VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In der Ferne ragen Berge auf. Der Wind pfeift an euren Ohren vorbei und dämpft den knirschenden Schnee eurer Schritte. Dann spürt ihr es … ein Vibrieren unter euren Füßen. Rhythmisch. Stärker werdend. Die Vibrationen strömen durch eure Beine bis zum Schwert in euren Händen.

Etwas Großes nähert sich.

Mit unserem Vorgängertitel, The Walking Dead: Saints & Sinners, setzte Skydance Games einen neuen Standard für natürliche, harte VR-Kämpfe. Für unser nächstes Spiel wollte sich das Team an neue Herausforderungen wagen. Wir waren der Überzeugung, dass nur VR ein Spielerlebnis dieses Ausmaßes erreichen kann. Wie weit würden wir gehen können?

Wir haben diese düstere Fantasy-Welt entwickelt, um die Grenzen des Möglichen mit einem Headset auszureizen und eine harte neue Welt voller großer und kleiner Geheimnisse und Gefahren zu erschaffen. Wenn ihr die „Forsaken Lands“ (Verlassene Lande) betretet, ist eins sicher: Ihr seid hier nicht willkommen. Alles und alle wollen euch umbringen. Seid ihr mutig genug, um euch vorzuwagen?

Unser Team ist sehr stolz, euch Skydance‘s Behemoth präsentieren zu können, das im Herbst 2024 erscheint.

Die Forsaken Lands sind episch. Knochen einer einstmals großen Zivilisation ragen aus dem unbarmherzigen Gelände heraus. Riesige Berge am Horizont werfen Schatten auf die unten liegende Landschaft. Überdimensionale Türme hängen über eurem Pfad, als ihr auf die Suche nach dem verborgenen Unterschlupf eines Behemoths geht.

„Alles in diesem Spiel wurde in Relation zu den Behemoths entwickelt. Es ist wichtig, dass die Spieler von der Größe und dem Maßstab jedes Bosses beeindruckt sind. Ihr kämpft buchstäblich gegen einen Berg.“

Die Forsaken Lands sind euer Parcours und euer Jagdgebiet. Ausgerüstet mit einem Enterhaken und einem unnatürlich starken Griff klettert, schwingt und wirbelt ihr, um Mauern, Türme oder Klippen zu bezwingen oder wieder von ihnen herunterzukommen. Überwindet Barrieren, die euch den Weg versperren, erkundet jeden Winkel, um an schwer zu erreichende Objekte zu kommen, oder greift euch nichts ahnende Gegner und schleudert sie in den Abgrund.

Aber nicht übermütig werden! Ein Schritt in die falsche Richtung kann zu einer Katastrophe führen. Wenn ihr euch zu sehr gegen die Forsaken Lands wehrt, werden sie zurückschlagen.

Obwohl die Forsaken Lands auf den ersten Blick einen verlassenen Eindruck machen, sind sie doch von Plünderern und Fanatikern bevölkert. Für sie seid ihr eine Gefahr von außen, ein Rivale, der ausgeschaltet werden muss. Ihr könnt nicht vernünftig mit ihnen reden, also kämpft euch zum Sieg, koste es, was es wolle.

Skydance‘s Behemoth bietet einen neuen Twist für unser bekanntes physikgetriebenes Nahkampfsystem.

„Auf der Grundlage unserer Arbeit an den ,The Walking Dead‘-Spielen haben wir unsere Systeme für Blut und Schäden an Gliedmaßen so überarbeitet, dass es die Spieler sicher zufriedenstellen wird.“

Eure Gegner sind keine Zombies ohne Verstand, sondern erfahrene, strategische Krieger. Bleibt immer wachsam. Nutzt jede Waffe, die ihr euch schnappen könnt. Blockt, pariert, schlagt und kämpft, um sie zu schwächen. Dann spaltet Schädel, rammt Klingen in Herzen, trennt Glieder ab und bahnt euch gnadenlos euren Weg.

Diese gequälten Bewohner unterliegen einem uralten Fluch, der ihr früheres Königreich vernichtete und die Ursache für den Blutdurst ist, der die Forsaken Lands plagt.

Derselbe Fluch gewährt euch Momente übernatürlicher Stärke, die in der Schlacht das Blatt wenden können. Warum? Das ist fürs Erste noch ein Geheimnis. Aber es ist ein Vorteil, den ihr gegen diese Gegner, die alles überragen, brauchen werdet …

Ihr seid in die Forsaken Lands gekommen, um diesem furchtbaren Fluch ein Ende zu bereiten, bevor sein Zorn die Welt verwüsten wird. Die Behemoths sind das fleischgewordene Böse, ihre Größe und ihre Stärke entsprechen ihrer Wut. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Fluch zu beenden: Ihr müsst sie erlegen.

„Ich kann gar nicht ausdrücken, wie es sich anfühlt, in VR gegen einen Behemoth zu kämpfen. Wir haben viel über das Fracksausen vor jeder Begegnung gesprochen. Wenn der Behemoth den Flegel schwingt und auf den Boden schmettert, spürt man das Adrenalin. Genau das war unser Ziel, eine tief empfundene Reaktion von unseren Spielern.“

Vor euch haben schon viele andere Behemoths gejagt. Sie sind alle dabei gestorben. Wenn ihr gegen diese gewaltigen Monster kämpft, wird jede Fähigkeit auf die Probe gestellt, die ihr über Kilometer raues Gelände und viele (viele, viele) Eimer voll Blut perfektioniert habt. Stellt euch euren Ängsten und überwindet eure Grenzen, dann könnt ihr vielleicht auch die töten, die nicht zu töten sind. Nur dann werden die dunkelsten Geheimnisse der Forsaken Lands preisgegeben …

Also, wer ist bereit für die Jagd?