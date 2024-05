PM: Der neue Trailer zu Monster Hunter Wilds präsentiert eine lebendige Welt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

seit wir das Spiel letzten Dezember erstmals angekündigt haben, und das Team freut sich sehr, euch allen unseren neuesten Trailer zeigen zu können. Was ihr darin seht, ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf alles, was euch erwartet, aber wir hoffen, dass ihr eines der Hauptthemen des Spiels erkennen könnt: „die lebendige Welt“. Abgesehen vom neuen Trailer möchten wir euch auch einige der Monster und Charaktere vorstellen und sogar einige Infos zum neuen Reittier des Jägers mitteilen.

Alle Monster und alle Personen in allen Regionen verfügen über eigene Gedanken und Motivationen, die in einer dynamischen Kombination ein immersives und sich ständig veränderndes „Monster Hunter“-Ökosystem lebendig werden lassen.

Wenn ihr beim Erkunden einer Region einem großen Monster begegnet, könnt ihr diese Quest nahtlos starten, was für eine tiefere Immersion sorgt. Außerdem wird euer Jäger mit anderen Charakteren Gespräche mit kompletter Sprachausgabe führen, was eure Verbindung zu den vielen Leuten stärkt, auf die ihr unterwegs trefft.

In Monster Hunter Wilds sind die Regionen dicht, komplex und dreidimensional. Beginnen wir mit der Windebene, die im Trailer zu sehen ist – eine riesige, wilde Landschaft, die es zu erkunden gilt. Bei der Erkundung dieser neuen Region werden die Jäger raue Umgebungen entdecken, die in Kontrast zu üppigen Landschaften voller Leben stehen, und es sogar mit extremen Wetterbedingungen zu tun bekommen, die die Region auf unerwartete Weise verändern.

Windebene

Eine riesige Sandebene und die erste Region, die das Untersuchungsteam erkunden wird, nachdem es das Verbotene Land betritt. Die Region besteht aus verschiedenen einzigartigen Bereichen mit sandigen Wüsten, sanften Graslandschaften und wilden Felsformationen.

Dies ist nur eine der Regionen, in denen ihr auf Erkundungstour gehen werdet, und ihr könnt euch sicher sein, dass euch eine Welt mit zahllosen Überraschungen und Entdeckungen erwartet.

In Monster Hunter Wilds verändern sich die Umgebungen drastisch. Monster und Organismen passen sich an die Veränderungen in der Spielwelt an, sodass sich die Welt wirklich lebendig anfühlt.

Die Monster verhalten sich komplett eigenständig, um in dieser rauen Umgebung zu überleben. In Monster Hunter Wilds können die Jäger in ein lebhaftes Ökosystem von Monstern eintauchen, die in der Natur leben, darunter große Monstergruppen, die sich in Herden und Rudeln bewegen und miteinander interagieren.

Doshaguma

Reißzahn-Bestie

Ein Monster mit einem robusten, starken Körperbau. Die Doshaguma sind sehr territorial, bevölkern ein großes Verbreitungsgebiet und können sehr aggressiv sein. Manchmal werden große Rudel dieses Monsters gesichtet.

Chatacabra

Amphibie

Diese Amphibienart befestigt mit ihrem klebrigen Speichel Erz und andere Substanzen an ihren Vorderbeinen, um sich zu stärken.

Ceratonoth

Pflanzenfresser

Ceratonoth-Männchen schützen die Weibchen ihrer Art um sie herum vor Blitzen, indem sie Blitzeinschläge mit den gut entwickelten Hörnern auf ihrem Rücken auffangen und in den Boden ableiten. Sie bilden große Herden mit dem männlichen Ceratonoth im Zentrum.

Dalthydon

Pflanzenfresser

Dieser pflanzenfressende Wyvern wechselt seinen Lebensraum mit der Jahreszeit. Wenn er Gefahr wittert, nimmt er manchmal eine Abwehrhaltung ein und wehrt sich mit seinem gut ausgebildeten Kopfpanzer.

Saikrii, ein wichtiges Reittier, um riesige Weiten zu überqueren

Begrüßt euer neues treues Reittier – das Saikrii! Diese kleinen, aber wendigen Monster werden von Jägern und anderen Mitgliedern der Forschungskommission geritten. Mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn können sie euch automatisch zu Zielen bringen, die ihr auf eurer Karte markiert.

Ihr könnt unterwegs bestimmte Gegenstände sowie eure Schleuder benutzen, um eure Gesundheit wiederherzustellen, eure Waffe zu schärfen oder sogar Materialien zu sammeln – alles aus einer sicheren Position vom Rücken eures Saikrii.

Das Saikrii ist nicht nur ein Reittier, sondern ermöglicht es Jägern auch, auf eine Sekundärwaffe zuzugreifen und zu ihr zu wechseln, ohne zur Basis zurückkehren zu müssen! Mit dieser brandneuen Möglichkeit könnt ihr euch schnell an die ständig variierenden Jagden in Monster Hunter Wilds anpassen.

Die 14 wohlbekannten Waffenarten kehren in Monster Hunter Wilds zurück. Wählt aus Großschwert, Langschwert, Schwert & Schild, Doppelklingen, Hammer, Jagdhorn, Lanze, Gewehrlanze, Morph-Axt, Energieklinge, Insektenglefe, Leichtem Bogengewehr, Schwerem Bogengewehr und Bogen.

Während sich Veteranen der Reihe gleich zu Hause fühlen werden, gibt es für jeden Waffentyp aber auch eine Menge neuer Aktionen, die eure Jagden auf ein neues Niveau heben werden. Wir haben einen kleinen Einblick in einige dieser Aktionen für das Großschwert und das Schwere Bogengewehr gewährt und freuen uns darauf, in Zukunft mehr Infos über alle neuen Aktionen zu veröffentlichen!

Sehen wir uns zunächst aber einige der neuen Fähigkeiten und Systeme an, die in Monster Hunter Wilds ihr Debüt feiern werden.

Fokusmodus

Im Fokusmodus haben die Jäger eine genauere Kontrolle darüber, wie sie abwehren, zielen und angreifen, um die Schwachpunkte eines Monsters zu treffen und dadurch viel Schaden anzurichten. Der Fokusmodus macht es einfacher, den Abstand zum Monster anzupassen und gezielt anzugreifen, sodass die charakteristische „Monster Hunter“-Jagd-Action für eine größere Anzahl von Spielern zugänglicher wird.

Einige Waffen verfügen außerdem über besondere Moves, die nur in diesem Modus eingesetzt werden können.

Hakenschleuder

In Monster Hunter Wilds wird eine neue Version der Schleuder zur Standardausrüstung der Jäger hinzugefügt. Damit könnt ihr Gegenstände aus der Ferne einsammeln, selbst wenn ihr auf dem Rücken eines Saikrii sitzt.

Auch einige Kontextaktionen mit der Schleuder können aus der Distanz aktiviert werden.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr selbst erlebt, wie all diese Systeme zusammenkommen und ein wahrhaftig weiterentwickeltes Jagderlebnis schaffen, das den Tiefgang der Reihe bewahrt und gleichzeitig neue und aufregende Jagdmöglichkeiten bietet.

Die Geschichte spielt im Verbotenen Land, wo ihr euch in ein riesiges Gebiet vorwagt, das die Gilde noch nicht erforscht hat. Welche Entdeckungen erwarten euch in diesem unerforschten Land voller neuer Gesichter und Monster?

Nun stellen wir euch einige der wichtigsten Charaktere vor, denen ihr im Verlauf der Story begegnen werdet.

Der Jäger

Der vom Spieler gesteuerte Protagonist. Ein Jäger, der von der Gilde in die Kommission zur Erforschung des Verbotenen Lands berufen wurde. Wie in den bisherigen „Monster Hunter“-Spielen könnt ihr euren eigenen Jäger erstellen, der zum ersten Mal in der Reihe über eine komplette Sprachausgabe verfügen wird.

Palico

Eine Felyne, die den Protagonisten als Palico unterstützt. Der Palico ist der menschlichen Sprache mächtig und wird euch auf euren Abenteuern tatkräftig unterstützen und helfen.

Alma

Eine von der Gilde ernannte Feldexpertin, die Anfragen und Genehmigungen zur Monsterjagd weiterleitet und auch die Quests des Jägers verwaltet. Alma begleitet euch auf euren Streifzügen und während des gesamten Abenteuers, liefert euch nützliche Informationen und hilft euch, den Überblick über eure Quests und Vorräte zu behalten.

Gemma

Gemma ist eure

Nata

Nata ist ein geheimnisvolles Kind, das das Untersuchungsteam begleitet und eine wichtige Rolle in der Story spielt.

Wir hoffen, dass euch der neue Trailer und alle Infos, die wir heute zu Monster Hunter Wilds veröffentlicht haben, gefallen haben. Das Team arbeitet hart daran, ein packendes Jagderlebnis mit einer spannenden Geschichte zu schaffen, also freut euch in Zukunft auf weitere Neuigkeiten.

Spieler von Monster Hunter: World und Monster Hunter World: Iceborne auf PlayStation® können ihre Speicherdaten nutzen, um in Monster Hunter Wilds spezielle Boni zu erhalten!

Weitere Infos zum Erhalt der Boni findet ihr auf der offiziellen Website.

Monster Hunter: World – Speicherdaten-Bonus

— F Leder-Set (Palico-Rüstung)

— F Eichelspaten (Palico-Waffe)

Monster Hunter World: Iceborne – Speicherdaten-Bonus

— F Zottel-Set (Palico-Rüstung)

— F Wanderhacke (Palico-Waffe)

Monster Hunter Wilds erscheint 2025 für PlayStation 5! Freut euch in naher Zukunft auf weitere Informationen.