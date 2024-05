PM: Silent Hill 2 erscheint am 8. Oktober, neues Gameplay enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns sehr, heute endlich das Veröffentlichungsdatum von Silent Hill 2 bekannt geben zu können. Seit unserer ersten Ankündigung im Jahr 2022 erreichten uns die leidenschaftlichen Erwartungen von Fans aus aller Welt. Um diese hohen Erwartungen zu erfüllen, haben wir uns viel Zeit für den Feinschliff genommen und mit Bedacht entschieden, wann wir das Spiel guten Gewissens veröffentlichen können. Dieses Spiel lebt davon, ein Remake mit viel Respekt gegenüber dem Original zu sein. Zum Start der Vorbestellungen haben wir ein Gameplay-Video und einen neuen Trailer präsentiert, die wir euch sehr ans Herz legen.

Das 13-minütige Gameplay-Material, das wir bei der „Silent Hill 2“-Übertragung enthüllt haben, zeigt die Erkundung der Stadt und des Krankenhauses, damit die Spieler eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie das eigentliche Gameplay aussehen wird. Der neue Trailer, der während der PlayStation-Übertragung enthüllt wurde, enthält Szenen mit Angela und der Anderswelt.

Als Nächstes spricht Mateusz Lenart, Creative Director von Bloober Team, über das neue Gameplay und Story-Details in Silent Hill 2.

Das ursprüngliche Silent Hill 2 hat unser aller Fantasie angefacht. Als wir mit der Entwicklung des Remakes anfingen, war unser Hauptziel, diesen Funken wieder einzufangen, indem wir mit modernster Technologie alles aus der ursprünglichen Vision von Team Silent herausholen. Und wie genau lässt sich unser Remake mit Konamis Originalspiel vergleichen? Werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf Story und Gameplay, um es herauszufinden.

Silent Hill 2 ist für sein spannendes und vielschichtiges Storytelling bekannt, und das wollten wir im Remake unbedingt bewahren. Der Schauplatz einiger Ereignisse mag sich ändern, aber ihre Auswirkungen auf die Handlung bleiben gleich. Auch wenn neue Orte eingeführt werden, haben wir uns so oft wie möglich am Original orientiert, damit sich Spieler, die zur Reihe zurückkehren, wie zu Hause fühlen, wenn sie sich wieder auf die nebligen Straßen von Silent Hill begeben.

Die zentralen Charaktere aus der Originalgeschichte, James und Maria, stehen auch im Mittelpunkt unseres Remakes. Ihre emotionale Entwicklung wurde bewahrt und wir haben viel Wert darauf gelegt, ihre Gefühle mittels Motion-Capture-Technologie glaubwürdig auszudrücken. Dadurch können wir häufiger Dinge zeigen, statt sie nur zu erzählen, weshalb einige der Dialoge leicht abgeändert wurden, um die Dynamik der Charaktere nuancierter zu gestalten.

Wie viele Fans bereits wissen, haben wir für das Remake nicht die Originalstimmen verwendet. Dies lag an mehreren Faktoren, sowohl kreativen als auch technischen. Es wäre eine Einschränkung gewesen, ausschließlich auf vorhandene Dialoge zurückzugreifen, und hätte bedeutet, dass viele Gameplay-Verbesserungen wie etwa Hilfen für den Spieler nicht hätten eingeführt werden können. Stattdessen haben wir uns für eine völlig neue Besetzung von Synchronsprechern entschieden, die ihr Bestes gegeben haben, um die Darbietungen des Originalspiels einfließen zu lassen. Wir sind der Ansicht, dass Luke Roberts und Salóme Gunnarsdóttir für die Rollen von James und Maria wie geschaffen sind, und beide spielen ihre Rollen mit der Sorgfalt und Nuanciertheit, die die Originalfiguren verdient haben.

Insgesamt wollten wir, dass die Spieler in unserem Remake mehr Kontrolle über James haben, und gleichzeitig das allgegenwärtige Gefühl des Grauens beibehalten, für das das Original bekannt ist. Deshalb haben wir uns für eine Kamera entschieden, die über die Schulter filmt und das Eintauchen ins Gameplay und das Gefühl, sich im Spiel zu befinden, unterstützt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir den Stil des Spiels selbst geändert haben. Die Spieler werden immer noch Angst davor haben, sich in den Nebel zu wagen, wo die eingeschränkte Sicht reichlich Deckung für viele verschiedene Monster bietet, die außerhalb des Sichtfelds des Spielers lauern. James‘ Radio baut zusätzlich Spannung auf und schafft ein Gefühl der Ungewissheit, was ihn dort draußen im Dunkeln erwartet. Es gibt den Spielern außerdem hilfreiche akustische Hinweise, an denen sie sich orientieren können. In diesem Remake sind die Kämpfe so konzipiert, dass sie mehr verschiedene Herangehensweisen ermöglichen – das Arsenal an Spieleraktionen wurde erweitert, während gleichzeitig das Gefühl erhalten bleibt, einen unerfahrenen Durchschnittsmenschen zu spielen. James ist kein gelernter Kämpfer und es fühlt sich nicht an, als sei er übermächtig. Seine Angriffe sind sehr begrenzt, also muss er umsichtig vorgehen, seine Umgebung im Auge behalten und im Notfall fliehen, anstatt zu kämpfen. Die Art, wie er sich seinen Gegnern stellt, ist nie ein auffälliges Spektakel, sondern eher ein verzweifelter Kampf ums Überleben.

Dass James mehr Möglichkeiten zur Verfügung hat, führte auch zu Änderungen am Verhalten seiner Gegner. Er kriegt es immer noch mit bekannten Gegnern aus dem Originalspiel zu tun, aber erfahrene Spieler werden merken, dass ihre Bewegungen und Angriffe ausgearbeitet wurden, um sie in Kampfszenarien unverwechselbarer und unberechenbarer zu machen. Ein Kampf gegen die hektisch-aggressive Krankenschwester ist zum Beispiel eine ganz andere Herausforderung als ein Scharmützel mit der leisen und unauffälligen Schaufensterpuppe.

Die Rätsel im Spiel wurden leicht verändert, um dem ursprünglichen Design frischen Wind zu verleihen, behalten aber dennoch ihre unheimliche Verbindung zum Gesamtthema und zur Geschichte des Spiels. Wir haben uns sehr bemüht, auf dem Vermächtnis des ursprünglichen Silent Hill 2 aufzubauen, indem wir die Erwartungen der Spieler im Hinblick auf bestimmte Rätsellösungen manchmal auf den Kopf stellen – als eine Art Tribut an den Einfallsreichtum und die Verspieltheit des Originalspiels. Wir glauben, dass dieser Ansatz zusammen mit den zahlreichen und oft überraschenden Verweisen auf das Original den Fans des klassischen Silent Hill 2 viel Freude bereiten wird, während sie gleichzeitig neue und interessante Aufgaben zu lösen haben. So drücken wir unsere Liebe zum Originalspiel aus – wir bereichern das Spielerlebnis und achten gleichzeitig darauf, seine Essenz zu erhalten.

Die Deluxe Edition enthält verschiedene DLCs, wie zum Beispiel ein digitales Artbook mit Konzeptzeichnungen für die Stadt Silent Hill und ihre Monster, einen digitalen Soundtrack mit Tracks von Akira Yamaoka und eine aus einem Pizzakarton gebastelte „Pyramid Head“-Maske. (Hinweis: Das digitale Artbook und der Soundtrack werden in Form einer Bonusanwendung verfügbar sein. Die Inhalte werden nicht als Download in gesonderten Audioformaten – z. B. MP3 – angeboten.) Die „Pyramid Head“-Maske ist als kosmetisches Objekt für Spielcharaktere verfügbar. Bei einer Vorbestellung enthalten Standard und Deluxe Edition als Vorbestellungsboni eine Maske von Hund Mira und eine Maske von Robbie the Rabbit (* exklusiv auf PlayStation 5) in DLC-Form. Auch diese Masken können als kosmetische Objekte für einen Charakter verwendet werden. Vorbestellungen der Deluxe Edition bieten außerdem 48 Stunden Vorabzugang. Dies sind tolle Angebote mit vielen Inhalten – wir empfehlen daher eine Vorbestellung und den Kauf über den PlayStation Store.

Wir werden bis zur Veröffentlichung noch weitere Infos zu Silent Hill 2 enthüllen, also haltet die Augen offen. Unsere anderen Titel, Silent Hill: Townfall und Silent Hill 2f, befinden sich derzeit ebenfalls in Entwicklung. Mehr zu diesen Spielen verraten wir zu gegebener Zeit und hoffen, ihr freut euch darauf.