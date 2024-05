PM: God of War Ragnarök erscheint für PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns sehr, die PC-Version von God of War Ragnarök für den 19. September 2024 ankündigen zu dürfen!

Unser Entwicklungspartner für God of War (2018) für PC, Jetpack Interaktive, ist zurück und hilft uns bei der PC-Version von God of War Ragnarök. Außer dem Veröffentlichungsdatum können wir noch eine Auswahl der verfügbaren Features vorstellen.*

Erlebt in höchster Auflösung den epischen Abschluss der Reise von Kratos und Atreus in der nordischen Sage. Variable Bildraten und die Option einer echten 4K-Auflösung* erweitern das volle Potenzial unserer kinoreifen, nahtlosen Kamera, während ihr durch die atemberaubenden Landschaften der neun Welten reist, um gegen gefährliche Gegner in der Form nordischer Götter und Monster zu kämpfen.

* Erfordert einen kompatiblen PC und ein kompatibles 4K-Gerät.

Vollständige Integration mit NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) und Intel XeSS (Xe Super Sampling) ermöglichen euch höhere Grafikeinstellungen und Ausgabe-Auflösungen.*

* Erfordert kompatiblen PC und kompatible Grafikkarte.

Genießt die atemberaubende Schönheit der neun Welten in Widescreen-Panoramen mit Ultra-Widescreen-Unterstützung in 21:9 und Super-Ultra-Widescreen-Unterstützung in 32:9!*

** Erfordert einen kompatiblen PC und ein kompatibles Anzeigegerät.

Bei Veröffentlichung wird God of War Ragnarök für PC alle Aktualisierungen nach der Veröffentlichung einschließlich eines robusten „Neues Spiel+“-Modus und dem DLC God of War Ragnarök: Valhalla beinhalten.

Erlebt die Kämpfe in God of War wie nie zuvor mit unserem Roguelite-inspirierten DLC, der Kratos auf eine zutiefst persönliche Reise begleitet, auf der er sich seiner dunklen Vergangenheit stellt, während er die Prüfungen Walhalls überwindet.

Verfügbar zum Vorabkauf auf Steam und im Epic Games Store sind die Standard und die Digital Deluxe Edition des Spiels.

Falls ihr God of War Ragnarök vor Veröffentlichung am 19. September kauft, erhaltet ihr Kratos‘ Schneewehe-Rüstung und Atreus‘ Schneewehe-Waffenrock (kosmetisch).*

* Ingame-Objekte werden durch Story-Fortschritt freigeschaltet.

Die Digital Deluxe Edition von God of War Ragnarök beinhaltet:

Vollversion von God of War Ragnarök für PC

— Kratos‘ Düstertal-Rüstung*

— Atreus‘ Düstertal-Kleidung (kosmetisch)*

— Düstertal-Klingengriffe für die Chaosklingen*

— Düstertal-Axtgriff für die Leviathanaxt*

— Offizieller digitaler Soundtrack zu God of War Ragnarök

— Digitales „Dark Horse“-Mini-Artbook

* Ingame-Objekte werden durch Story-Fortschritt freigeschaltet.

Ihr könnt das Spiel auf Steam und im Epic Games Store vorab kaufen.

*PlayStation Network Account wird benötigt