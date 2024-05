PM: Astro Bot erscheint am 6. September auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

unser neues Spiel ASTRO BOT enthüllen zu dürfen, das für PlayStation 5 erscheint.

Ein Video sagt mehr als tausend Worte, also seht euch unseren ersten Trailer an, um das Spiel in Aktion zu erleben.

Seit dem Start von PlayStation 5 und Astros Playroom haben wir haufenweise herzerwärmende Kommentare dazu bekommen, wie viel Spaß das Spiel gemacht, wie es den DualSense Wireless-Controller auf tolle Weise genutzt und wie es 25 Jahre an PlayStation-Geschichte Anerkennung gezollt hat. Daher möchten wir euch allen aus tiefstem Roboterherzen für all eure Unterstützung danken!

Wir haben auf eure Kommentare gehört, und jetzt ist Astro mit einem riesigen Weltraumabenteuer zurück, welches gleichzeitig auch sein bisher größtes darstellt.

In diesem brandneuen Spiel erkundet ihr 6 Galaxien und über 80 Levels auf der Suche nach Astros verstreuter Crew. Haltet euch gut an eurem Dual Speeder fest und stürzt euch auf die einzigartigen Planeten, die üppige Wälder, Sandstrände, heiße Vulkane und noch mehr verblüffende Gebiete wie ein gigantisches Stundenglas oder die Krone eines singenden Baumes zu bieten haben!

Astro kann auf seiner Mission Hilfe erhalten, indem er über 15 neue Fähigkeiten einsetzt, die einzigartige Spielstile bieten. Und wie ihr es von einem Astro-Spiel erwarten würdet, macht es vollständigen Gebrauch vom DualSense Wireless-Controller, seinem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern, damit ihr jeden einzelnen Schritt der Reise spüren könnt. Unter den vielen neuen Kräften findet ihr auch Barkster, den Bulldoggen-Boost, mit dem ihr durch die Luft springen und durch Gegner, Metall und Glas hindurchschmettern könnt, die Doppelfrosch-Handschuhe, mit denen ihr auf große Distanz zuschlagen und euch schwingen könnt, sowie den Riesenschwamm, der Wasser aus der Umgebung aufsaugt, um groß zu werden und für gewaltige (und leicht feuchte) Zerstörung zu sorgen. In Kombination mit verbesserter Astro-Steuerung heben diese neuen Kräfte das Astro-Plattformer-Erlebnis auf eine neue Ebene, während es gleichzeitig für alle zugänglich bleibt. Wir können es nicht abwarten, bis ihr sie selber erlebt und uns wissen lasst, was ihr von ihnen haltet.

Außerdem haben wir die Anzahl an Gegnern auf über 70 neue Typen angehoben, und darunter befinden sich auch gewaltige Bosse am Ende jeder Galaxie. Ganz besonders erwähnen möchte ich hier Lady Venomara, die im Trailer auftaucht und auf euch in ihrer goldenen Höhle wartet. Das Besiegen eines Bosses legt ein wunderbares Geheimnis frei, aber wir möchten es nicht vorwegnehmen, daher sind unsere Lippen versiegelt. � Und für die Mutigen unter euch, die noch mehr Herausforderungen wollen, hat das Spiel haufenweise Levels zu bieten, die ihr beliebig oft ausprobieren könnt, um eure Reflexe auf die Probe zu stellen.

Aber das ist noch nicht alles! Bei diesem epischen Abenteuer trifft Astro viele Freunde aus dem PlayStation-Universum wieder. Im Trailer ist nur eine Handvoll zu sehen, aber wir bemühen viele Charaktere und hoffen, sämtliche PlayStation-Fans zufriedenzustellen. Und wer weiß, vielleicht spielen diese Charaktere diesmal eine wichtigere Rolle bei der großen Rettung? *zwinker*

Das wär‘s fürs Erste. Vielen Dank fürs Lesen. Wir bei Team ASOBI glauben an die Freude und Spaß in jedem Moment, den Videospiele zu bieten haben. Und in diesen neuen Teil von ASTRO BOT haben wir all unsere Liebe und unser Können hineingesteckt, um euch ein stetiges Lächeln ins Gesicht zu zaubern, während ihr rennt, springt, Gegner schubst und die vielen Geheimnisse und Witze findet, die wir überall verstreut haben. Wir erwarten euch am 6. September!

Wir werden bald zurück sein mit mehr Infos zum Spiel und den Vorbestellungen, die ab dem 7. Juni verfügbar sein werden. Ladet bis dahin euren DualSense auf, denn Team ASOBI und Astro nehmen euch mit auf ein PlayStation-Weltraumabenteuer, an das ihr euch noch lange erinnern werdet!

Team Asobi, Ende!