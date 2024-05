PM: Concord-Gameplay enthüllt, Veröffentlichung am 23. August 2024 für PS5 und PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, euch heute im Rahmen von State of Play einen ersten Einblick in das Gameplay, das Universum und die Charaktere von Concord gewähren zu können und darüber hinaus den Veröffentlichungszeitraum des Spiels bekanntzugeben. Die Beta ist für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr geplant, ehe Concord am 23.August 2024 weltweit für PS5 und PC* erscheint.

Bei Concord handelt es sich um einen 5v5-Multiplayer-Shooter aus der First-Person-Perspektive, der in der Concord-Galaxie spielt und sich durch seine Charaktervielfalt auszeichnet.

Wir haben Concord als eine Liebeserklärung an ambitionierte Sci-Fi-Abenteuer entwickelt und uns dabei von Kunst, Animes, Filmen und TV-Serien inspirieren lassen Angetrieben von unserer ausgeprägten Leidenschaft für Multiplayer-Spiele haben wir uns zum Ziel gesetzt, in jeder Spielsitzung eure Abenteuerlust zu wecken und euch unvergessliche, spannungsgeladene Augenblicke mit Freunden zu bescheren, während ihr die Galaxie erkundet, in die Rolle verschiedener Charaktere schlüpft und verschiedene Spielwelten aufsucht.

In Concord spielt ihr ein Mitglied der Northstar-Crew, einer Gruppe bewaffneter Söldner, die als „Freegunners“ bekannt sind. Die Freegunners durchstreifen das All und nehmen dabei allerlei riskante Jobs in der Wildnis an, wo sie auf andere rivalisierende Freegunner-Crews stoßen. In jedem Match bildet ihr zusammen mit anderen Spielern euer Freegunner-Team und konkurriert mit gegnerischen Crews auf verschiedenen Karten und in unterschiedlichen Modi um Belohnungen.

Wir wollten von Anfang an einen knackigen und gut ausbalancierten First-Person-Shooter entwickeln, der sich sofort großartig spielt, wenn ihr den Controller zum ersten Mal in die Hand nehmt.

Während Shooter-Enthusiasten sich schnell an das grundlegende Waffen-Gameplay gewöhnen dürften, sorgen die Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit der einzelnen Freegunners dafür, dass bloßes Zielen und Schießen häufig nicht ausreichen werden, um in Matches als Sieger hervorzugehen. Die Fähigkeiten der Freegunners sind darauf ausgelegt, von Spielern verschiedener Kompetenzniveaus und Spielstile effektiv eingesetzt werden zu können– Genre-Neulinge eingeschlossen. Gleichzeitig soll jenen, denen der Sinn nach risikoreichem und nervenaufreibendem kompetitiven Gameplay steht, eine zusätzliche Herausforderung und Spieltiefe geboten werden.

Ob mächtige Mystiker, gewaltige Roboter oder fähige Waffenhelden und Scharfschützen: Unser Ziel ist es, dass die Persönlichkeit und Gameplay-Fähigkeiten jedes Freegunners in sämtlichen Spielelementen und bei taktischen Überlegungen zum Vorschein kommen und einen wesentlichen Faktor bilden. Einige Freegunner-Fähigkeiten sind für kurzfristige taktische Manöver gedacht, wie etwa Feuerwände erschaffen, Detonationsmesser werfen oder auch Müllbomben abfeuern. Andere wiederum wirken sich länger auf Matches aus. Hierzu zählen etwa tragbare Wände, die ganze Wege blockieren können, Explosivfallen, vor Projektilen schützende Kuppeln, Sporen, die einen Geschwindigkeitsschub gewähren, sowie weitere Fähigkeiten, die über mehrere Runden und Respawns hinweg andauern.

All diese Fähigkeiten und Spielmechaniken sind von Kampf- und Strategiespielen inspiriert und bilden eine einzigartige Asymmetrie unter den Charakteren sowie Möglichkeiten zur Improvisation, wodurch in jedem Kampf und Match-up etwas Neues und Unvorhergesehenes passieren kann.

Ihr lernt die Crew der Northstar nicht nur durch das Gameplay näher kennen, sondern erfahrt auch durch Filmsequenzen, die ab der Spielveröffentlichung wöchentlich im Spiel Premiere feiern, mehr über die Hintergrundgeschichten der einzelnen Crew-Mitglieder. Diese kurzen Sequenzen führen Erzählungsstränge fort und erweitern so die Geschichten und Beziehungen der Charaktere und geben mehr über die Concord-Galaxie und das Leben als Freegunner preis.

In der Concord-Galaxie erwarten euch unzählige Gefahren und Abenteuer, über die wir euch in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr verraten werden. Zum Veröffentlichungszeitpunkt von Concord habt ihr eine Auswahl von 16Freegunners, deren Spielstile es zu erlernen und meistern gilt. Im Laufe der Zeit wird die Northstar-Crew durch regelmäßige, kostenlose Updates um neue spielbare Freegunners, Karten, Modi, Filmsequenzen und andere Inhalte erweitert.

Wir haben Firewalk Studios gegründet, um fantastische Multiplayer-Spiele zu entwickeln, und können den Tag der Veröffentlichung jetzt schon kaum erwarten. Ab kommender Woche teilen wir mit euch weitere Informationen zu den Editionen von Concord für PS5 und PC. Außerdem werdet ihr dann die Möglichkeit haben, das Spiel vorzubestellen und Early Access zur Beta im Sommer erhalten – für euch und vier weitere Freunde.

Werdet Teil der Discord-Community und folgt Firewalk auf X (ehemals Twitter) sowie Concord auf X (ehemals Twitter), Instagram und TikTok, um keine Neuigkeiten zum Spiel zu verpassen.

