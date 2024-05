Neues Astro Bot angekündigt // Release am 6. September 2024

PS5

Zum Abschluss des jüngsten State of Play hat Sony ein neues Jump and Run mit dem Helden Astro Bot angekündigt. Der Titel hört auf den schlichten Titel Astro Bot und erscheint schon am 6. September 2024 für PS5. Es soll sich um das bisher größte Spiel der Reihe handeln, mit über 80 Leveln, die sich über sechs Galaxien verteilen.

Wie schon beim auf PS5 vorinstallierten Astro's Playroom scheint das neue 3D-Hüpfabenteuer fleißig die PlayStation-Historie zu referenzieren. So ist im Ankündigungstrailer zu sehen, wie sich der Held in eine riesige PS5 verwandelt, die als Raumschiff fungiert. Ebenso ist Astro Bot darin unter anderem als Kratos, Aloy oder auch Wander aus Shadow of the Colossus verkleidet.